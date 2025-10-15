20 perce
Megáldották és felavatták a majsai honvéd kadétok csapatzászlaját – fotók
Kadét csapatzászlót adományozott Kullai Attila, a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia káplánja a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium részére. Az ünnepélyes csapatzászló-adományozási és -szentelési ünnepséggel, amelyet szerda délelőtt tartottak a főtéri Kisboldogasszony-templomban, egyben kezdetét vette a Tomori jubileumi emlékév.
Jövőre több jeles évfordulóra is emlékeznek majd a kiskunmajsai oktatási intézményben, ahol szerda délelőtt csapatzászlót kaptak a honvéd kadétok. 2026-ban lesz 500 éve, hogy zajlott a mohácsi csata, 70 évvel ezelőtt alapították az iskola jogelőd intézményét, a Dózsa György Gimnáziumot és 10 éve került az iskola a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye fenntartásába, a hős hadvezér, Tomori Pál nevét viselve.
A rábízottak védelme
A zászló-adományozási és -szentelési ünnepséget megelőzően Takács Tamás ezredes, tábori lelkész, a Magyar Katolikus Lelkészi Kar vezetője celebrált szentmisét.
– Tomori Pál katona, szerzetes és pap volt. Sokak számára ez összeegyeztethetetlen, pedig tudni kell, hogy az igazi katona az soha nem azért harcol, mert gyűlöli, aki szembe áll vele. Hanem azért, mert szereti azt, aki mögötte van. Ettől a pillanattól kezdve a harc, a katona, a küzdelem, a vitézség, a rábízottaknak a védelmét jelenti – mondta prédikációjában a tábori lelkész.
A csapatzászló jelkép
Kullai Attila káplán, a gimnázium korábbi iskolalelkésze több szállal is kötődik az intézményhez és a kadétképzéshez, ezért kadétzászló adományozásával szerette volna kifejezni elköteleződését. Adományozólevelében hangsúlyozta, hogy az ifjúság hazaszeretetének erősítése, a közösségi szellem ápolása és a katonai hagyományok tisztelete érdekében adományozta a kadétzászlót a kiskunmajsai Tomori Pál katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium honvéd kadétjai számára, hogy a kadétszázló arra serkentse őket, hogy tanulmányaikban és sporteredményeikben mindig a legjobb teljesítményt nyújtsák.
A zászlószegek szimbolikus jelentése
Kullai Attila az adományozólevél felolvasása után feltűzte a zászlóra az adományozószalagot, majd Takács Tamás ezredes, tábori lelkész megáldotta a kadétszászlót, utána pedig a zászlószegek beütése következett, aminek szimbolikus jelentése van. A tiszteletadást és elköteleződést jelenti: azt jelképezi, hogy az adott személy tiszteletét fejezi ki a zászló iránt, és elkötelezi magát annak értékei, eszméi, közössége mellett. A zászlószegek a közösség egységének jelképei is, a zászlószegek beütése a zászló „lelki megszentelésének” is tekinthető. Innen kezdve a zászlót különleges tisztelet illeti meg, nem érhet a földre, csak meghatározott módon szállítható és őrizhető.
Zászlószeget ütött be: Takács Tamás ezredes, tábori lelkész, Czifrik Ágnes, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium főigazgatója, Huszár Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred ezredparancsnoka, Kullai Attila káplán, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője, Gramantik Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Oktatási, Kulturális és Tudományszervező Főosztályának Köznevelési és Szakképzési Osztály osztályvezetője, Lezsák Sándorné Sütő Gabriella zászlóanya, Tabajdi Berta tartalékos hadnagy, pedagógus kadétinstruktor és Susánszki Ferenc 13. b osztályos kadéttanuló.
A kadétszászlót Czifrik Ágnes főigazgató vette át Kullai Attila káplántól és lengette meg. Ezt követően Lezsák Sándorné Sütő Gabriella zászlóanya szalagot kötött a csapatzászlóra.
Csapatzászlót kaptak a majsai honvéd kadétokFotók: Pozsgai Ákos
Hűség, rend, önfegyelem
Gramantik Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Oktatási, Kulturális és Tudományszervező Főosztályának Köznevelési és Szakképzési Osztály osztályvezetője köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a megáldott és átadott kadét csapatzászlóban összpontosul minden, amit nemcsak a Honvéd Kadét Program, de maga a kereszténység is képvisel: hűség, rend, önfegyelem, elkötelezettség és bajtársiasság.
– Ez a zászló a közösség lelkét szimbolizálja. Nem csupán a kadétokét vagy az iskoláét, hanem mindazok közösségét, akik körbeveszik önöket, akik hisznek benne, hogy a jövő az önök kezében van. Ez a zászló az önök jellemének tükre is, amely összeköti önöket egymással, az iskolával és a hazával – hangoztatta a minisztériumi osztályvezető.
