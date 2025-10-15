Megáldották és felavatták a majsai honvéd kadétok csapatzászlaját – fotók

Jövőre több jeles évfordulóra is emlékeznek majd a kiskunmajsai oktatási intézményben, ahol szerda délelőtt csapatzászlót kaptak a honvéd kadétok. 2026-ban lesz 500 éve, hogy zajlott a mohácsi csata, 70 évvel ezelőtt alapították az iskola jogelőd intézményét, a Dózsa György Gimnáziumot és 10 éve került az iskola a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye fenntartásába, a hős hadvezér, Tomori Pál nevét viselve.

Az ünnepélyes csapatzászló-adományozási és -szentelési ünnepséget a főtéri Kisboldogasszony-templomban tartották meg

Fotó: Pozsgai Ákos

A rábízottak védelme

A zászló-adományozási és -szentelési ünnepséget megelőzően Takács Tamás ezredes, tábori lelkész, a Magyar Katolikus Lelkészi Kar vezetője celebrált szentmisét.

– Tomori Pál katona, szerzetes és pap volt. Sokak számára ez összeegyeztethetetlen, pedig tudni kell, hogy az igazi katona az soha nem azért harcol, mert gyűlöli, aki szembe áll vele. Hanem azért, mert szereti azt, aki mögötte van. Ettől a pillanattól kezdve a harc, a katona, a küzdelem, a vitézség, a rábízottaknak a védelmét jelenti – mondta prédikációjában a tábori lelkész.

A csapatzászló jelkép

Kullai Attila káplán, a gimnázium korábbi iskolalelkésze több szállal is kötődik az intézményhez és a kadétképzéshez, ezért kadétzászló adományozásával szerette volna kifejezni elköteleződését. Adományozólevelében hangsúlyozta, hogy az ifjúság hazaszeretetének erősítése, a közösségi szellem ápolása és a katonai hagyományok tisztelete érdekében adományozta a kadétzászlót a kiskunmajsai Tomori Pál katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium honvéd kadétjai számára, hogy a kadétszázló arra serkentse őket, hogy tanulmányaikban és sporteredményeikben mindig a legjobb teljesítményt nyújtsák.

A zászlószegek szimbolikus jelentése

Kullai Attila az adományozólevél felolvasása után feltűzte a zászlóra az adományozószalagot, majd Takács Tamás ezredes, tábori lelkész megáldotta a kadétszászlót, utána pedig a zászlószegek beütése következett, aminek szimbolikus jelentése van. A tiszteletadást és elköteleződést jelenti: azt jelképezi, hogy az adott személy tiszteletét fejezi ki a zászló iránt, és elkötelezi magát annak értékei, eszméi, közössége mellett. A zászlószegek a közösség egységének jelképei is, a zászlószegek beütése a zászló „lelki megszentelésének” is tekinthető. Innen kezdve a zászlót különleges tisztelet illeti meg, nem érhet a földre, csak meghatározott módon szállítható és őrizhető.