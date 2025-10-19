3 órája
Csányi József: A történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat
Júliusi lemondása után ismét megmérette magát az időközi polgármester-választáson a korábbi városvezető. Csányi József fölényes szavazattöbbséggel meg is nyerte a választást Kiskunfélegyházán. A régi-új polgármestert az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveiről kérdeztük.
Az októberi időközi polgármester-választáson négy jelölt – Csányi József, dr. Kása Norbert, Kollár László és dr. Szabó Bálint – indult Kiskunfélegyházán. A választást végül 3885 szavazattal Csányi József nyert meg. Ez a leadott voksok 52,32 százaléka.
– Lezárult egy nehéz időszak. Hogyan értékeli a történteket?
– Időbe telt, mire feldolgoztam a csalódottságomat. Nagyon megviselt, hogy olyan emberekben kellett csalódnom, akikben korábban feltétel nélkül megbíztam. Úgy érzem, elárultak. Olyan valótlan állítások hangzottak el rólam, amelyeknek semmi közük nincs a valósághoz. Különösen fájt, hogy a képviselők mindenféle kétkedés nélkül elhitték a jegyző szavait, és nem kaptam lehetőséget arra, hogy megvédjem magam. Mindössze öt percet kaptam, így gyakorlatilag átgondolatlanul kellett meghoznom a döntést a lemondásomról.
A választáson azonban újra bizalmat kaptam a lakosoktól. Függetlenül attól, hogy mennyien mentek el szavazni, akik részt vettek, egyértelműen kifejezték a véleményüket.
A szavazók 52,3 százaléka engem szeretne polgármesternek, és ezt felhatalmazásként értelmezem a további munkára.
Bizonytalanságot éltek meg a dolgozók
– Milyen érzésekkel tért vissza újra győztesként a hivatalba?
– Olyan volt, mintha el sem mentem volna. Nincsenek illúzióim, de úgy érzem, hogy a többség örült a visszatérésemnek. Hétfőn egy megbeszéléssel indítottuk a hetet a díszteremben, ahol beszámoltam az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveimről. A hivatal dolgozói arról beszéltek, hogy az elmúlt időszakban kétségek között kellett dolgozniuk. Több munkatárs is jelezte, hogy bizonytalanságot éltek meg, ami a hivatali légkörre is rányomta a bélyegét. Többen úgy fogalmaztak: úgy érezték, mintha "gazdátlanok" lettek volna. Remélem hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba!
– Hogyan tud ezek után együtt dolgozni a képviselő-testülettel?
– Természetesen van bennem bizalmatlanság, hiszen a testület nem állt ki mellettem. Ugyanakkor a képviselők jogszerűen vannak a helyükön, a testület nem oszlatta fel magát, így együtt kell dolgoznunk a város érdekében. Úgy gondolom, mindenkinek félre kell tennie a sérelmeit, és az együttműködésre kell törekednünk.
Csányi József jótékony célra ajánlotta fel végkielégítését
– A lemondása után megkapta a végkielégítését, ami okán szintén sok támadást kapott.
– Igen, valóban megkaptam, de az nem igaz, hogy én ezt követeltem volna, vagy hogy tanácsadóként akartam folytatni a munkát a hivatalban. A végkielégítést törvény írja elő. A bruttó 8 millió forintból, adózás után 4,1 millió forintot kaptam kézhez, amit jótékony célokra ajánlottam fel.
Három civil szervezet – a Szervdonor Családokért Alapítvány, a Fidó Bácsi Alapítvány és a Platán Iskoláért Alapítvány – egyenként 500 ezer forint támogatásban részesült. A fennmaradó összeget is hasonló célokra fogom fordítani.
Ezen túlmenően mindig is kötelességemnek éreztem, hogy támogassam a helyi civil szervezeteket, iskolákat, diákokat és ez a jövőben sem fog változni. Csak zárójelben jegyzem meg: júniustól októberig nem kaptam fizetést, tehát gyakorlatilag munkanélküli voltam.
Nem lesz „tisztogatás”
– Több munkatárs is felmondott a hivatalban. Várhatók további személyi változások?
– Eddig négy munkatárs mondott fel. Köztük dr. Faragó Zsolt jegyző is. Lemondása után a hivatal kiírta a pályázatot, amely október 15-én zárult le, öt pályázat érkezett. Közülük a napokban fogom kiválasztani a város új jegyzőjét. Dr. Füstös Magdolna aljegyző október 22-ével mondott le, és a jövőben dr. Gyuricza Gergő helyét veszi át és a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként folytatja munkáját. Az aljegyzői pozícióra pedig pályázatot írunk ki. Ugyanakkor a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. korábbi működésével kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, ezért külső szakértővel könyvvizsgálatot kezdeményezek. Lemondott továbbá Fenyvesi Zoltán, a Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője és Tóth Tamás, a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője is.
A híresztelésekkel ellentétben nem lesz "tisztogatás" a hivatalban. Mindkét alpolgármesterrel – Balla Lászlóval és Rosta Ferenccel – egyeztettem, és továbbra is számítok a munkájukra.
A hivatali dolgozók részéről eddig senki nem jelezte, hogy távozni szeretne, én pedig nem tervezek elbocsátásokat. A célom az, hogy a hivatal működése zavartalan maradjon, és a képviselő-testülettel együttműködve dolgozzunk tovább.
Dolgoznak a fejlesztés megvalósításáért
– A kampány során több fejlesztési ígéret is elhangzott. Melyek valósulhatnak meg a közeljövőben?
– Elsőként a félbemaradt ügyeket kell rendezni. Ilyen például a Kőrösi utca felújítása, amelyben közbeszerzési anomáliák merültek fel – ez az ügy jelenleg a Közbeszerzési Hatóság előtt van. A Bajza utca felújítása szintén nem indult el, ezt is haladéktalanul rendezni kell. Jó hír viszont, hogy a Vasas pálya műszaki átadása megtörtént, így hamarosan hivatalosan is átadhatjuk, és a félegyháziak birtokba vehetik. A fejlesztések között prioritást élvez a városháza és a Fürdőszálló felújítása, az Aranyhegyig tartó kerékpárút megépítése, valamint a Molnártelepi út rekonstrukciója. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezekhez a projektekhez mielőbb rendelkezésre álljon a szükséges forrás.
– Az elmúlt hónapok fényében min szeretne változtatni a jövőben?
– A legnagyobb tanulság számomra az, hogy kevesebb feladatot adok majd ki a kezemből. Korábban a jegyzőben feltétel nélkül megbíztam, sok feladatot rábíztam, és úgy érzem, ezzel visszaélt. Ez a jövőben biztosan másként lesz. Úgy érzem, az élet most adott számomra egy figyelmeztetést, de ez csak megerősített az utamon. Tizenegy éve vagyok Kiskunfélegyháza polgármestere, és a történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat.
