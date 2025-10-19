Csányi József: A történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat

Az októberi időközi polgármester-választáson négy jelölt – Csányi József, dr. Kása Norbert, Kollár László és dr. Szabó Bálint – indult Kiskunfélegyházán. A választást végül 3885 szavazattal Csányi József nyert meg. Ez a leadott voksok 52,32 százaléka.

Csányi József lemondása után megnyerte az októberi időközi polgármester-választást Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

– Lezárult egy nehéz időszak. Hogyan értékeli a történteket?

– Időbe telt, mire feldolgoztam a csalódottságomat. Nagyon megviselt, hogy olyan emberekben kellett csalódnom, akikben korábban feltétel nélkül megbíztam. Úgy érzem, elárultak. Olyan valótlan állítások hangzottak el rólam, amelyeknek semmi közük nincs a valósághoz. Különösen fájt, hogy a képviselők mindenféle kétkedés nélkül elhitték a jegyző szavait, és nem kaptam lehetőséget arra, hogy megvédjem magam. Mindössze öt percet kaptam, így gyakorlatilag átgondolatlanul kellett meghoznom a döntést a lemondásomról.

A választáson azonban újra bizalmat kaptam a lakosoktól. Függetlenül attól, hogy mennyien mentek el szavazni, akik részt vettek, egyértelműen kifejezték a véleményüket.

A szavazók 52,3 százaléka engem szeretne polgármesternek, és ezt felhatalmazásként értelmezem a további munkára.

Bizonytalanságot éltek meg a dolgozók

– Milyen érzésekkel tért vissza újra győztesként a hivatalba?

– Olyan volt, mintha el sem mentem volna. Nincsenek illúzióim, de úgy érzem, hogy a többség örült a visszatérésemnek. Hétfőn egy megbeszéléssel indítottuk a hetet a díszteremben, ahol beszámoltam az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveimről. A hivatal dolgozói arról beszéltek, hogy az elmúlt időszakban kétségek között kellett dolgozniuk. Több munkatárs is jelezte, hogy bizonytalanságot éltek meg, ami a hivatali légkörre is rányomta a bélyegét. Többen úgy fogalmaztak: úgy érezték, mintha "gazdátlanok" lettek volna. Remélem hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba!

– Hogyan tud ezek után együtt dolgozni a képviselő-testülettel?

– Természetesen van bennem bizalmatlanság, hiszen a testület nem állt ki mellettem. Ugyanakkor a képviselők jogszerűen vannak a helyükön, a testület nem oszlatta fel magát, így együtt kell dolgoznunk a város érdekében. Úgy gondolom, mindenkinek félre kell tennie a sérelmeit, és az együttműködésre kell törekednünk.