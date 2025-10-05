2 órája
Családon belüli erőszaktól az alkotásig – interjú Vámos Tibor kecskeméti íróval
Legújabb podcastunk vendége Vámos Tibor kecskeméti író-költő volt. A beszélgetésben szó lesz a transzgenerációs traumákról, a családon belüli erőszakról, valamint arról, hogyan vált mindezek után nagyszerű alkotóvá.
Vámos Tibor kecskeméti író-költőnek idén nyáron jelent meg első novelláskötete. A fiatal alkotó nem első könyvével jelentkezik: 2023 novemberében már kiadta verseskötetét. Mindkét mű közös jellemzője az önéletrajzi ihletettség, és a múlt (transzgenerációs) traumáival való szembesülés és szembesítés, azok feldolgozása.
Vámos Tibor roppant mélyről jött, és a családon belüli erőszak, valamint az iskolai bullying poklán átégve vált városi – első generációs – értelmiségivé, aki hordozza traumáit, de egyben erőt is merít belőlük az alkotáshoz.
Az író többek között beszél a művek keletkezésének körülményeiről, a traumák feldolgozásának vagy feldolgozhatatlanságának természetéről és arról, hogy generációja milyen szorongásokkal küzd a mai világban.
Baon podcast
