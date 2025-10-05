Családon belüli erőszaktól az alkotásig – interjú Vámos Tibor kecskeméti íróval

Vámos Tibor kecskeméti író-költőnek idén nyáron jelent meg első novelláskötete. A fiatal alkotó nem első könyvével jelentkezik: 2023 novemberében már kiadta verseskötetét. Mindkét mű közös jellemzője az önéletrajzi ihletettség, és a múlt (transzgenerációs) traumáival való szembesülés és szembesítés, azok feldolgozása.

Vámos Tibor kecskeméti író-költőnek idén nyáron jelent meg első novelláskötete

Fotó: Horváth Péter

Vámos Tibor roppant mélyről jött, és a családon belüli erőszak, valamint az iskolai bullying poklán átégve vált városi – első generációs – értelmiségivé, aki hordozza traumáit, de egyben erőt is merít belőlük az alkotáshoz.

Az író többek között beszél a művek keletkezésének körülményeiről, a traumák feldolgozásának vagy feldolgozhatatlanságának természetéről és arról, hogy generációja milyen szorongásokkal küzd a mai világban.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



