Családon belüli erőszaktól az alkotásig – interjú Vámos Tibor kecskeméti íróval

Legújabb podcastunk vendége Vámos Tibor kecskeméti író-költő volt. A beszélgetésben szó lesz a transzgenerációs traumákról, a családon belüli erőszakról, valamint arról, hogyan vált mindezek után nagyszerű alkotóvá.

Horváth Péter

Vámos Tibor kecskeméti író-költőnek idén nyáron jelent meg első novelláskötete. A fiatal alkotó nem első könyvével jelentkezik: 2023 novemberében már kiadta verseskötetét. Mindkét mű közös jellemzője az önéletrajzi ihletettség, és a múlt (transzgenerációs) traumáival való szembesülés és szembesítés, azok feldolgozása. 

Vámos Tibor volt a podcastadásunk vendége
Vámos Tibor kecskeméti író-költőnek idén nyáron jelent meg első novelláskötete
Fotó: Horváth Péter

Vámos Tibor roppant mélyről jött, és a családon belüli erőszak, valamint az iskolai bullying poklán átégve vált városi – első generációs – értelmiségivé, aki hordozza traumáit, de egyben erőt is merít belőlük az alkotáshoz. 

Az író többek között beszél a művek keletkezésének körülményeiről, a traumák feldolgozásának vagy feldolgozhatatlanságának természetéről és arról, hogy generációja milyen szorongásokkal küzd a mai világban.

