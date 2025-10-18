október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fogás

54 perce

Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak, Tassnál terelték szákba

Címkék#hal#compó#horgász

Mór Péter az RSD-főágában, Tassnál terelte szákba a minden horgászt lenyűgöző példányt. A compó az esti órákban akadt horogra.

Orosz Fanni Flóra

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ismét egy különleges fogásról számolt be közösségi oldalán. Ahogy a Halazin is gyakran írja, az RSD (Ráckevei (Soroksári)-Duna) nem véletlenül a horgászok egyik kedvenc vize: a kapitális halak szinte sorra akadnak horogra a térségben. Most Mór Péternek nemrégiben sikerült kifognia egy gyönyörű, 2,140 kilogrammos compót a Rózsa-szigetnél.

compó tassnál
Kapitális compó akadt horogra Tassnál
Fotó: halazin.hu

Kivételes méretű compó a Rózsa-szigetnél

A hal 44 centiméter hosszú és 42 centiméter kerületű volt – ez a méret már a tapasztalt horgászokat is ámulatba ejtette. A „doktorhalnak” is nevezett compó szeptember 27-én, az esti órákban akadt horogra az RSD-főágában, Tassnál.

A kapás hűvös, szélcsendes időben érkezett, és a hal a horgász által felkínált bojlit vette fel. Mór Péter 3,9 méteres, 3,5 lbs erősségű bottal, 0,30-as monofil zsinórral és 4-es horoggal küzdött meg a hallal, amelyet végül sikeresen terelt szákba a partról, mintegy ötperces fárasztás után.

Mint írják, az ilyen méretű compó igazi ritkaság, hiszen ez a halfaj általában visszafogottabb növekedésű.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu