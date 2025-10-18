54 perce
Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak, Tassnál terelték szákba
Mór Péter az RSD-főágában, Tassnál terelte szákba a minden horgászt lenyűgöző példányt. A compó az esti órákban akadt horogra.
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ismét egy különleges fogásról számolt be közösségi oldalán. Ahogy a Halazin is gyakran írja, az RSD (Ráckevei (Soroksári)-Duna) nem véletlenül a horgászok egyik kedvenc vize: a kapitális halak szinte sorra akadnak horogra a térségben. Most Mór Péternek nemrégiben sikerült kifognia egy gyönyörű, 2,140 kilogrammos compót a Rózsa-szigetnél.
Kivételes méretű compó a Rózsa-szigetnél
A hal 44 centiméter hosszú és 42 centiméter kerületű volt – ez a méret már a tapasztalt horgászokat is ámulatba ejtette. A „doktorhalnak” is nevezett compó szeptember 27-én, az esti órákban akadt horogra az RSD-főágában, Tassnál.
A kapás hűvös, szélcsendes időben érkezett, és a hal a horgász által felkínált bojlit vette fel. Mór Péter 3,9 méteres, 3,5 lbs erősségű bottal, 0,30-as monofil zsinórral és 4-es horoggal küzdött meg a hallal, amelyet végül sikeresen terelt szákba a partról, mintegy ötperces fárasztás után.
Mint írják, az ilyen méretű compó igazi ritkaság, hiszen ez a halfaj általában visszafogottabb növekedésű.
