Ilyen halat még a profi horgászok is ritkán látnak, Tassnál terelték szákba

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség ismét egy különleges fogásról számolt be közösségi oldalán. Ahogy a Halazin is gyakran írja, az RSD (Ráckevei (Soroksári)-Duna) nem véletlenül a horgászok egyik kedvenc vize: a kapitális halak szinte sorra akadnak horogra a térségben. Most Mór Péternek nemrégiben sikerült kifognia egy gyönyörű, 2,140 kilogrammos compót a Rózsa-szigetnél.

Kapitális compó akadt horogra Tassnál

Fotó: halazin.hu

Kivételes méretű compó a Rózsa-szigetnél

A hal 44 centiméter hosszú és 42 centiméter kerületű volt – ez a méret már a tapasztalt horgászokat is ámulatba ejtette. A „doktorhalnak” is nevezett compó szeptember 27-én, az esti órákban akadt horogra az RSD-főágában, Tassnál.

A kapás hűvös, szélcsendes időben érkezett, és a hal a horgász által felkínált bojlit vette fel. Mór Péter 3,9 méteres, 3,5 lbs erősségű bottal, 0,30-as monofil zsinórral és 4-es horoggal küzdött meg a hallal, amelyet végül sikeresen terelt szákba a partról, mintegy ötperces fárasztás után.

Mint írják, az ilyen méretű compó igazi ritkaság, hiszen ez a halfaj általában visszafogottabb növekedésű.