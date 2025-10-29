Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban, az egykori közkedvelt üzlet helyén

A hírt a Kecskeméten hallottam Facebook-csoport egyik tagja osztotta meg, miután lefotózta a kecskeméti Centrum Áruházban elhelyezett plakátot, amelyen jól látható a „Hamarosan nyitás!” felirat. A poszt gyorsan futótűzként terjedt a közösségi médiában, hiszen a kecskemétiek régóta találgatják, mi lesz az egykori Ázsia Centrum helyén, amely néhány hónapja végleg bezárta kapuit.

Hamarosan három új üzlet nyílik a kecskeméti Centrum Áruház első emeletén

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A bejegyzés szerint az első emeleten kap majd helyet a HÁDA, ahol használt és új ruházati termékek széles választéka várja a vásárlókat. Mellette a TEDi kínál majd háztartási kiegészítőket, dekorációkat és ajándéktárgyakat, míg a KIK üzletben elsősorban lakberendezési cikkeket, ruhákat és szezonális árukat lehet majd találni.

Az egykori Ázsia Centrum bezárása után sokan aggódtak, hogy a város egyik legforgalmasabb épületének emelete hosszú ideig üresen marad. A három üzletlánc együttes megjelenése ugyanakkor új lendületet hozhat a belvárosi vásárlási élménybe, és a Centrum Áruház ismét a helyi kereskedelem központi helyszíne lehet.

A plakáton egyelőre nem szerepel pontos dátum, így a kecskemétiek izgatottan várhatják a hivatalos bejelentést. A közösségi médiában többen már most arról beszélnek, hogy alig várják az újranyitást.