1 órája

Kevesebb krizantém termett idén, a klímaváltozás komoly kihívás elé állítja a kertészeteket

Címkék#hírek röviden#Centrum Áruház#összefoglaló#krizantém

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban, megírtuk, hogy melyek Bács-Kiskun varázslatos vízparti kirándulóhelyei, amiket kár lenne kihagyni az őszi szünetben, illetve arról is beszámoltunk, hogy melyik halfajtól hemzseg a Duna.

Kovács Nóra

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Centrum Áruház első emeletén hamarosan három népszerű üzlet is megnyitja kapuit, megírtuk, hogy a gazdáknak most kell megvédeniük a termést, hiszen a tél már nem állítja meg a gyomokat, illetve arról is írtunk, hogy kevesebb krizantém termett az idén.

Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban
Új élet költözik a kecskeméti Centrum Áruház első emeletére, ugyanis hamarosan három népszerű üzlet is nyílik
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban, az egykori közkedvelt üzlet helyén

Új élet költözik a kecskeméti belváros egyik ikonikus épületébe. A Centrum Áruház első emeletén ugyanis hamarosan három népszerű üzlet is megnyitja kapuit.

Megviselte a hőség a krizantémokat, de minden sírra jut majd virág mindenszentekre

Idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben. Ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elég krizantém mind a cserepes, mind a vágott fajtákból – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

Ha levillog a rendőr, csak semmi pánik, különben bajba kerülsz

A közúti ellenőrzés a legtöbb esetben nem túl stresszmentes helyzet, még akkor sem, ha tudja a sofőr, hogy nem tett semmi rosszat. Arra az esetre, ha levillog a rendőr, nagyon fontos tanács, hogy csak semmi pánik.

Embercsempészei lebuktak, most a börtönben ülő román megbízót is felelősségre vonják

Két honfitársát bízta meg a román férfi migránsok Magyarországon való szállításával. A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerű embercsempészés miatt emelt vádat ellene.

A tél már nem állítja meg a gyomokat, a gazdáknak most kell megvédeniük a termést

Az éghajlatváltozás a növényvédelem korábbi technológiáinak átalakítására készteti a termesztőket a szántóföldi kultúrákban. Az utóbbi években jelentősen felértékelődött a vetemények őszi gyomirtása.

6 varázslatos vízparti kirándulóhely Bács-Kiskunban, amit kár lenne kihagyni az őszi szünetben

A gyerekek csak november 3-án ülnek vissza az iskolapadba, így bőven jut idő néhány közös napra a természetben. Az idei őszi szünet igazi ajándék lehet, ha kihasználjuk.

A Duna vizében a legidegesítőbb halból találták a legtöbbet

Sokan csak a legidegesítőbb halként ismerik azt az egyedet, amiből a rengeteget találtak a kutatások során. A horgászok nem fognak örülni neki, hogy mennyi csupasztorkú géb van a Duna halállományában.

Figyelmeztet az OTP: így lopják el a pénzedet NFC-n keresztül

Újabb trükkel próbálkoznak a csalók. Az NFC-kártyacsalás rohamosan terjed, mobil segítségével percek alatt lopják el a bankkártya adatokat.

