Kevesebb krizantém termett idén, a klímaváltozás komoly kihívás elé állítja a kertészeteket
Három új bolt nyílik a kecskeméti Centrum Áruházban, az egykori közkedvelt üzlet helyén
Új élet költözik a kecskeméti belváros egyik ikonikus épületébe. A Centrum Áruház első emeletén ugyanis hamarosan három népszerű üzlet is megnyitja kapuit.
Megviselte a hőség a krizantémokat, de minden sírra jut majd virág mindenszentekre
Idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben. Ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elég krizantém mind a cserepes, mind a vágott fajtákból – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.
Ha levillog a rendőr, csak semmi pánik, különben bajba kerülsz
A közúti ellenőrzés a legtöbb esetben nem túl stresszmentes helyzet, még akkor sem, ha tudja a sofőr, hogy nem tett semmi rosszat. Arra az esetre, ha levillog a rendőr, nagyon fontos tanács, hogy csak semmi pánik.
Embercsempészei lebuktak, most a börtönben ülő román megbízót is felelősségre vonják
Két honfitársát bízta meg a román férfi migránsok Magyarországon való szállításával. A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerű embercsempészés miatt emelt vádat ellene.
A tél már nem állítja meg a gyomokat, a gazdáknak most kell megvédeniük a termést
Az éghajlatváltozás a növényvédelem korábbi technológiáinak átalakítására készteti a termesztőket a szántóföldi kultúrákban. Az utóbbi években jelentősen felértékelődött a vetemények őszi gyomirtása.
6 varázslatos vízparti kirándulóhely Bács-Kiskunban, amit kár lenne kihagyni az őszi szünetben
A gyerekek csak november 3-án ülnek vissza az iskolapadba, így bőven jut idő néhány közös napra a természetben. Az idei őszi szünet igazi ajándék lehet, ha kihasználjuk.
A Duna vizében a legidegesítőbb halból találták a legtöbbet
Sokan csak a legidegesítőbb halként ismerik azt az egyedet, amiből a rengeteget találtak a kutatások során. A horgászok nem fognak örülni neki, hogy mennyi csupasztorkú géb van a Duna halállományában.
Figyelmeztet az OTP: így lopják el a pénzedet NFC-n keresztül
Újabb trükkel próbálkoznak a csalók. Az NFC-kártyacsalás rohamosan terjed, mobil segítségével percek alatt lopják el a bankkártya adatokat.
