Válassza ki a legjobbat! Egy egyszerű trükk és soha többé nem visz haza íztelen céklát

A cékla egy olyan gyökérzöldség, ami az immunrendszernek és lényegében az egész szervezetnek segít. Az őszi szeszélyes időjárás sokszor vezet megfázáshoz vagy hasonló betegségekhez, így érdemes lehet egy kis plusz vitaminbombával felvértezni magunkat. A legjobb minőségű és ízű cékla kiválasztása apróságokon csúszhat el.

Apróságokra kell odafigyelünk a cékla kiválasztásakor

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mire figyeljünk a cékla kiválasztása során?

A Házipatika javaslata szerint, amikor céklát választunk, arra kell figyelnünk, hogy feszes, tömör, sérülésmentes héjú gumókat válasszunk. Elsőre meglepő lehet, de egy cékla íze annál jobb, minél kisebb, így érdemes az apróbb gyökérzöldségeket hazavinni.

Tárolás szempontjából a hűtő zöldséges rekesze lesz a legtalálóbb hely a céklának, mert ott nagyjából két hétig eláll, a nagyobb friss gumókat viszont akár hűvös, száraz, sötét pincében is lehet tartani. Az eltarthatóságát fagyasztással tudjuk növelni. Először főzzük a gumókat 30-50 percig, majd szeletekre vagy kockákra vágva tegyük jól záródó fagyasztódobozba, vagy zacskóba. Érdemes a céklát héjában főzni vagy sütni, és csak utána meghámozni, mert így megmarad a gyökérzöldség eredeti vitamintartalma.

Az egész szervezetnek segít a cékla

Ahogy már korábbi cikkünkben is említettük, a cékla egy igazi csodaszer, ami a hűvös időben tökéletes immunerősítő lehet. Gazdag C-vitaminban, folsavban, káliumban és magnéziumban is, amivel erősíti az immunrendszert, segít a vérszegénység megelőzésében és támogatja a sejtek egészséges működését. Természetes nitrátjai javítják a vérkeringést is, csökkentik a vérnyomást, és fokozzák az oxigénellátását, ami idősebb korban segíthet a memória megőrzésében. Mindezek mellett méregteleníti a májat, segíti a zsírok lebontását, és megelőzi a zsírlerakódást is a májban. Rosttartalmának köszönhetően javítja az emésztést, és csökkenti a gyulladásokat a bélrendszerben. A fogyókúrában is segíthet, ugyanis hozzájárul a teltségérzethez. A cukorbetegek számára is ajánlott ugyanis stabilizálja a vércukorszintet.

Jótékony hatásai a külsőre:

csökkenti a bőrproblémákat

halványítja a pigmentfoltokat

serkenti a hajnövekedést

Árát tekintve nem egy nagy kiadás. Az üzletláncokban kapható jelenleg legolcsóbban, 300-400 forint/kilogramm áron, a zöldségeseknél pedig 600-700 forint/kilogramm körül érhető el Kecskeméten.