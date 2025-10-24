Két forgalmas kereszteződésben szűnnek meg a dugók, új mérföldkő a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

1 órája
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megindultak a próbamozdonyok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, írtunk a megújult bugaci művelődési ház átadójáról, illetve egy különleges orchideafaj felbukkanásáról is.
Megindultak a próbamozdonyok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
Történelmi pillanatot rögzítettek a Budapest-Belgrád-vasútvonal Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti részén. Megindultak az első próbamozdonyok a MÁV 150-es vonalán, végigdübörögve Taksonyig és vissza.
Megszűnhetnek a dugók a forgalmas kereszteződésben
Több fontos útfejlesztés is napirenden van Kecskeméten. Most kettőt mutatunk be, az egyik útépítés már zajlik, a másik a szerződéskötésnél tart. A legfontosabb tudnivalókat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester mondta el a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Ezeket az ételeket jobb, ha nem teszi a hűtőbe
Sokan úgy gondolják, hogy a hűtő minden élelmiszer legjobb barátja. Pedig számos hűtés nélküli étel létezik, amit nemcsak biztonságos kint tartani, hanem kifejezetten jót is tesz neki, ha nem kerül hidegre. És van egy, amit bár mindenki a hűtőben tart, valójában jobb helye lenne a konyhapulton.
Schoblocher Barbara őszintén mesélt Az Árulókban történtekről
Lezárult Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évada, amely az ártatlanok diadalával végződött. A bajai születésű énekesnő, Schoblocher Barbara nemcsak Az Árulók győzteseként, hanem igazi közönségkedvencként távozott a műsorból. A Baon.hu-nak mesélt arról, milyen volt megélni a bizalmatlanság és barátság között ingadozó napokat, és mit tanult önmagáról a játék során.
Idén is tűzifa-utalvánnyal segítik a rászorulókat
Felsőlajos önkormányzata idén is lehetővé teszi a korábban is felkínált támogatást. A hűvös időben sokaknak gondot okoz a fűtés, így a városvezetés szeretné a szociálisan rászorult családokat segíteni tűzifa-támogatással.
Az összefogás szimbóluma a megújult bugaci közösségi színtér
Helyi tehetségek műsora köszöntötte a megújult művelődési ház ünnepélyes átadását Bugacon. A rendezvényen a helyi óvodások és iskolások lendületes néptánc-produkcióikkal szinte felrobbantották a Mendel Gáspár Közösségi Színtér színpadát, de a Bugaci Gitáregyüttes, valamint a Kálmán Lajos Népdalkör és citerazenekar előadása is méltó színfoltja volt az eseménynek.
Közel 60 év után újra felbukkant egy ritka orchideafaj Baja közelében
Egy apró, illatos virág bizonyítja, hogy a természet mindig képes meglepetést okozni: közel hatvan év után újra megjelent az őszi füzértekercs a bajai homokvidéken. A növényt lencsevégre is kapták néhány napja.
Már sütni és öltözködni is lehet akciósan
Ezen a héten az akcióváltás éppen a nemzeti ünnepünkre, október 23-ra esett, így az új kínálatot csak a mai naptól, péntektől nézhetjük végig a boltok polcain. Az akciós újság ezúttal is igazi őszi hangulatot hozott: egyszerre készít fel minket a Mindenszentekre, a hűvös időre és a közelgő karácsonyi szezonra.
Közel az óraátállítás eltörlése: Spanyolország lavinát indított el
Ahogy közeledik a téli időszámításra való áttérés, új lendületet kapott az Európai Unióban az óraátállítás eltörléséről szóló vita. Az uniós döntéshozók szerint eljött az ideje, hogy Európa végleg lezárja a félévente ismétlődő óraátállítás korszakát.
Újabb McDonald's nyílhat hamarosan Bács-Kiskunban
Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit a McDonad's. Információink szerint a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épül fel a gyorséttermilánc új üzlete. A McDonald's megnyitásának híre megosztja a félegyháziakat.
