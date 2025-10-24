Két forgalmas kereszteződésben szűnnek meg a dugók, új mérföldkő a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen útfejlesztések valósulhatnak meg Kecskeméten, arról, hogy próbamozdonyokkal tesztelik a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, illetve összeszedtük, mely ételeket nem szabad hűtőben tárolni.

Felkapcsolták a feszültséget a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszán, és megindultak a próbamozdonyok

Fotó: Hszinhua / AFP

Közel az óraátállítás eltörlése

Ahogy közeledik a téli időszámításra való áttérés, új lendületet kapott az Európai Unióban az óraátállítás eltörléséről szóló vita. Az uniós döntéshozók szerint eljött az ideje, hogy Európa végleg lezárja a félévente ismétlődő óraátállítás korszakát.

Megindultak a próbamozdonyok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Történelmi pillanatot rögzítettek a Budapest-Belgrád-vasútvonal Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti részén. Megindultak az első próbamozdonyok a MÁV 150-es vonalán, végigdübörögve Taksonyig és vissza.

Megszűnhetnek a dugók a forgalmas kereszteződésben

Több fontos útfejlesztés is napirenden van Kecskeméten. Most kettőt mutatunk be, az egyik útépítés már zajlik, a másik a szerződéskötésnél tart. A legfontosabb tudnivalókat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester mondta el a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Ezeket az ételeket jobb, ha nem teszi a hűtőbe

Sokan úgy gondolják, hogy a hűtő minden élelmiszer legjobb barátja. Pedig számos hűtés nélküli étel létezik, amit nemcsak biztonságos kint tartani, hanem kifejezetten jót is tesz neki, ha nem kerül hidegre. És van egy, amit bár mindenki a hűtőben tart, valójában jobb helye lenne a konyhapulton.

Schoblocher Barbara őszintén mesélt Az Árulókban történtekről

Lezárult Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évada, amely az ártatlanok diadalával végződött. A bajai születésű énekesnő, Schoblocher Barbara nemcsak Az Árulók győzteseként, hanem igazi közönségkedvencként távozott a műsorból. A Baon.hu-nak mesélt arról, milyen volt megélni a bizalmatlanság és barátság között ingadozó napokat, és mit tanult önmagáról a játék során.

Idén is tűzifa-utalvánnyal segítik a rászorulókat

Felsőlajos önkormányzata idén is lehetővé teszi a korábban is felkínált támogatást. A hűvös időben sokaknak gondot okoz a fűtés, így a városvezetés szeretné a szociálisan rászorult családokat segíteni tűzifa-támogatással.