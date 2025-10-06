október 6., hétfő

Már járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Címkék#menetidő#fejlesztés#Budapest-Belgrád vasútvonal

A magyar és szerb fővárost összekötő vasútvonal fejlesztés 85 százalékban kínai hitelből, 15 százalékban magyar önrész mellett, szerb-magyar-kínai együttműködés részeként valósul meg. A Budapest–Belgrád-vasútvonal teljes szerbiai szakaszát a napokban nyitották meg.

Mester-Horváth Nikolett

A Budapest–Belgrád-vasútvonal 166 kilométeres magyarországi szakaszát a Budapest–Kelebia-vasútvonal alkotja, míg a szerbiai szakaszát a Belgrád–Újvidék–Szabadka-vasútvonal. Az első, Belgrád és Szabadka között közlekedő járaton utazott Aleksandar Vučić szerb elnök is pénteken – írja a magyarepitok.hu.

A Budapest–Belgrád-vasútvonal szerbiai szakaszát megnyitották
Már járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerbiai szakaszán
Forrás: magyarepitok.hu

A Budapest–Belgrád-vasútvonal örök szimbólum

Az utazás során Vučić elmondta: ez a vasútvonal örök szimbóluma lesz a Magyarország és Szerbia közötti barátságnak és együttműködésnek. Hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolata jelenleg történelmi csúcspontján van, és bízik abban, hogy ez a jövőben is így marad.

A szerb elnök kiemelte: különösen büszke arra, hogy ezzel a beruházással történelmet írnak. Véleménye szerint az új vasúti összeköttetés gyorsítja a gazdasági fejlődést, és ösztönözheti a külföldi befektetők megjelenését Szerbiában.

Elképesztő sebességgel haladhatnak a vonatok

A 108,1 kilométer hosszú Újvidék–Szabadka szakaszon a vonatok akár 200 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek. Az építkezés során 

  • négy hidat,
  •  két viaduktot, 
  • 27 felüljárót, 
  • 15 aluljárót, 
  • valamint – elsőként az országban – három vadvédelmi átjárót is létrehoztak.

A tervek szerint Újvidék és Szabadka között 41 perc, míg Belgrád és Szabadka között – a 184 kilométeres távolságot leküzdve – 70 perc lesz a menetidő. A teljes vonal elkészültét követően Belgrád és Budapest között kevesebb mint 2 óra 45 perc alatt lehet majd utazni – tette hozzá Vučić.

Mikor adják át a magyarországi szakaszt?

Lázár János építési és közlekedési miniszter márciusban a közösségi oldalán konkrét információkat közölt arról, mikor fejeződhetnek be a munkálatok hazánkban. Mint fogalmazott, 2025 végén, 2026 elején várható a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszának átadása.

Az épülő vasútvonal alapkövét 2021. október 15-én tették le Kiskunhalason. A gigaprojekt részeként öt új állomásépület is épül, a meglévő épületek közül nyolcat, köztük a kiskunhalasit is, teljesen felújítják.

