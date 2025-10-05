Örök nyugalomra helyezték Buda Ferenc Kossuth-díjas költőt, a nemzet művészét

Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a Nemzet Művésze, Kecskemét és Tiszakécske városok díszpolgára volt. Temetésén családtagjai, írótársai és munkatársai, barátai és tisztelői sokasága vettek részt. A ravatalozó előtti búcsúztatóján emlékezőbeszédet mondott Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét és Tóth János, Tiszakécske polgármestere. Búcsúzott a költőtől Füzi László, a Forrás főszerkesztője, Galánfi András Kossuth-díjas magyar népművész, fafaragó, valamint Balogh Gábor lelkész is tisztelettel emlékezett a költőre. A szertartáson közreműködött hegedűn Csík János népzenész, verseket mondott Sirkó László színművész.

Örök nyugalomra helyezték Buda Ferenc költőt

Fotó: Tapodi Kálmán

Buda Ferenc életútja

Buda Ferenc 1936. november 3-án született Debrecenben. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán 1955-ben kezdte tanulmányait, de csak 1968-ban kapott diplomát, mert 1957-ben néhány verse miatt elítélték. Emiatt 1958-tól segédmunkás, 1963-tól képesítés nélküli nevelő volt a Pest megyei Pusztavacson. 1965-től Kecskeméten általános iskolában tanított, 1971-től a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársa volt, majd a Forrás szerkesztőségébe került, ahol 1986-tól a lap főmunkatársaként dolgozott. 2002-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották.

Buda Ferencnek számos verseskötete jelent meg, de jelentős volt műfordítói tevékenysége is: többek között baskír, finn, kirgiz, lapp, mari, mordvin, török és udmurt fordításai ismeretesek. Varázsének (1973) című kötetében török, mordvin, lapp, finn és mari népköltészeti alkotások olvashatók. Kazah és kirgiz népmesékből válogat A láthatatlan tolvaj (1988) és A szürke héja (1988) című kötete.

Ötvenedik születésnapjára barátai és tisztelői megjelentették a Csönd, ének, csönd… című könyvet, amelyben önálló kötetben addig nem közölt írásai és műveinek bibliográfiája is megtalálható.

Számos díjjal ismerték el munkásságát

Munkássága elismeréseként 1973-ban Radnóti Miklós- és József Attila-díjat kapott, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 1999-ben Déry Tibor-díjat, 2000-ben Balassi Bálint-emlékkardot és Kölcsey-díjat kapott. Gazdag lírai költészetéért, a népköltészet és a modern líra hagyományait ötvöző formai megoldásaiért, műfordítói tevékenységéért 2005-ben tüntették ki a Kossuth-díjjal, 2007-ben Artisjus-díjat kapott. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, 2012-ben megválasztották a Balassi Bálint-emlékkard kuratóriuma elnökének. Buda Ferencet 2013-ben a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) tagjává választották. A Nemzet Művésze díjjal 2014-ben tüntették ki, és megkapta a Prima Díjat is, 2015-ben Magyar Örökség Díjas lett. 2021-ben megkapta a Széchenyi-örökség Okmányt, 2022-ben pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést.