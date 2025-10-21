3 órája
Kevesebb ételhulladék, több elégedett diák: bemutatták a kecskeméti Szuper Menzát – fotók
Nem egyszerű olyan ételt adni az iskolákban, ami minden diáknak megfelel. A Bolyai János Gimnázium a Szuper Menza újításával azonban elérheti, hogy sokkal több finom, egészséges és ízlésnek megfelelő étel kerüljön az asztalokra.
A Bolyai János Gimnázium Kecskemét önkormányzatával és a Szuper Menza segítségével megújította étkeztetési metódusát az iskolában. Az étkező keddi bemutatása alkalmával Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester asszony, dr. Harnos István a Bolyai János Gimnázium igazgatója, és Enyedi Csaba, a Hungast cégcsoport kommunikációs igazgatója tartottak egy rövid beszédet, amiben bemutatták közös projektjük eredményét.
Megújul a Bolyai János Gimnázium menzája
A Szuper Menza egy olyan kezdeményezés, melynek segítségével a gyerekek sokkal nagyobb valószínűséggel ehetnek olyan ételt, amit ténylegesen szeretnek, ezáltal 40 százalékkal kevesebb ennivaló kerülhet a szemétbe.
Mindezt azzal tudják elérni, hogy az ételek svédasztalos, azaz szabadszedéses módszerrel vannak tálalva. Az igazgató úr azonban elmondta, hogy kell egy kis idő, amíg beáll az étkeztetési rendszer, hiszen „például a csirkeszárnyra rögtön minden diák egyszerre akar lecsapni általában.”
A polgármester asszony kiemelte, hogy a kezdeményezés egyik nagy előnye, hogy sokkal kevesebb ételből lesz a végén hulladék. Megjegyezte még, hogy szerinte a fiatalok ma nyitottabbak a tudatos étkezésre, és gondolnak azokra az embertársaikra is, akik nem tehetik meg, hogy minden nap meleg ételt esznek, így jobban fognak figyelni a mérték-arányos szedésre.
A Szuper Menza
Jelenleg körülbelül száz ilyen tálalót üzemeltet a Hungast cégcsoport, amely az év végére kétszáz felé fog kúszni tervezetten. Ezekben a gyerekek:
- egyféle leves,
- kétféle főétel közül választhatnak,
- és egy hideg szortiment is a kínálat része.
A cégcsoport étlapjait a kínálatfejlesztési séfjeink irányítása mellett dietetikusok közreműködésével készítik, szem előtt tartva a korosztály élettani igényeinek megfelelő energia és tápanyagszükségletét, de nem utolsó sorban a szezonalitást, valamint a fogyasztói elvárásokat.
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy nem csak sikeresebb, hanem elsöprő sikerű a szabadszedéses menzai szolgáltatás mindazon intézményekben, ahol bevezetésre kerül.
Nem csak a gyermekek, de a pedagógusok és a szülők is nagyon elégedettek ezzel az újfajta metódussal
– nyilatkozta a kommunikációs igazgató, Enyedi Csaba.
Meglepő tendenciák
„Azt tapasztaljuk, hogy azokat az ételeket, melyeket eddig a gyerekek gyakran érintetlenül visszaküldtek, most megkóstolják. Beszédes adat, hogy bár évtizedek óta a legkevésbé kedvelt étel-alapanyagok voltak a gyermek- és diákétkeztetésben a hal, a gomba és a máj, mégis, azokban az intézményekben, ahol a szabadszedéses tálalásra tértünk át, sosem látott fogyasztási adatokkal találkozhatunk a harcsapaprikás, a gombapörkölt, és a resztelt máj tekintetében. Ez markánsan mutatja, hogy a gyermekek nyitottabbak lettek olyan ételekre is, amelyeket addig nem kedveltek, leginkább mert nem is kóstolták azokat” – mondta Enyedi Csaba.
Egészséges táplálkozás
„Az egészséges táplálkozás a változatos étrenddel kezdőik. Kalóriát manapság nagyon könnyű bárkinek magához vennie, jó tápanyagot már kevésbé. A közétkeztetésnek nem a népszerű gyorséttermek a versenytársai, hiszen ők dolgozhatnak korlátlanul ízfokozókkal, tartósítószerekkel, sóval cukorral, és persze gigászi marketinggel. A mi szerepünk egészséges alternatívát mutatni egy változatos táplálkozásra, mindennapos szinten” – zárta gondolatait Enyedi Csaba kommunikációs igazgató.
