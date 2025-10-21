Kevesebb ételhulladék, több elégedett diák: bemutatták a kecskeméti Szuper Menzát – fotók

A Bolyai János Gimnázium Kecskemét önkormányzatával és a Szuper Menza segítségével megújította étkeztetési metódusát az iskolában. Az étkező keddi bemutatása alkalmával Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester asszony, dr. Harnos István a Bolyai János Gimnázium igazgatója, és Enyedi Csaba, a Hungast cégcsoport kommunikációs igazgatója tartottak egy rövid beszédet, amiben bemutatták közös projektjük eredményét.

Megújúlt a Bolyai János Gimnázium menzája Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A Szuper Menza egy olyan kezdeményezés, melynek segítségével a gyerekek sokkal nagyobb valószínűséggel ehetnek olyan ételt, amit ténylegesen szeretnek, ezáltal 40 százalékkal kevesebb ennivaló kerülhet a szemétbe.

Mindezt azzal tudják elérni, hogy az ételek svédasztalos, azaz szabadszedéses módszerrel vannak tálalva. Az igazgató úr azonban elmondta, hogy kell egy kis idő, amíg beáll az étkeztetési rendszer, hiszen „például a csirkeszárnyra rögtön minden diák egyszerre akar lecsapni általában.”

A polgármester asszony kiemelte, hogy a kezdeményezés egyik nagy előnye, hogy sokkal kevesebb ételből lesz a végén hulladék. Megjegyezte még, hogy szerinte a fiatalok ma nyitottabbak a tudatos étkezésre, és gondolnak azokra az embertársaikra is, akik nem tehetik meg, hogy minden nap meleg ételt esznek, így jobban fognak figyelni a mérték-arányos szedésre.