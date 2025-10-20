október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Nemrég még Kecskemét felett repült, ma hajnalban lezuhant a Boeing 747-es – videókkal

Címkék#tragédia#ACT Airlines#Boeing 747-400F#Kecskemét

Végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja, a tengerből szedték ki a maradványokat. A Boeing balesete előtt Kecskemét felett is elrepült.

Bátori Attila

Halálos tragédiával végződött egy repülőgép útja Hongkongban, helyi idő szerint hétfőn hajnalban. A Boeing balesete előtt Magyarország légterén is átrepült. 

A Boeing balesete előtt a levegőben.
A Boeing balesete után a tengerből kerültek elő a gép maradványai.  Forrás: jetphotos.com

Mi történt a Boeing 747-400F géppel?

A Boeing 747-400F repülőgép az Emirates SkyCargo járatát teljesítette Dubajból Hongkongba. A hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren leszállás alatt, a földet érés utáni fékezéskor balra lesodródott a futópályáról, majd nekiütközött egy földi járműnek. A gép felfutott a futópálya töltésének sziklás rézsűjére, végül részben a víz alá süllyedve állt meg. A Boeing 747 balesete során a gép orr-része összetört, farokrésze levált a törzsről és víz alá süllyedt a helyszíni felvételek alapján.

Halálos Boeing baleset: ketten életüket vesztették

A Boeing 747-400F repülőgép balesete alatt a fedélzeten négy fős személyzet volt, őket vészcsúszdák segítségével kimentették. Azonban abban földi járműben, aminek a gép nekiütközött, két dolgozó tartózkodott, ők az ütközés következtében életüket vesztették.

A halálos baleset előtt a Boeing Kecskemét felett is járt

A Flightradar24 adatai a most lezuhant repülő az ACT Airlines (Air ACT) TC-ACF lajstromjelű, 1993-ban gyártott, Boeing 747-400(BDSF) gépe. Az oldal információ alapján Magyarország légterén október 15-én repült keresztül utoljára, amikor a Frankfurt-Dubai járatot teljesítette. Útja során a Boeing 747-400F Kecskemét fölött is elrepült este 9 óra 50 perc magasságában, végül néhány perccel később, este 10 óra körül Dombegyház felett lépett ki Magyarország légteréből.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu