2 órája
Nemrég még Kecskemét felett repült, ma hajnalban lezuhant a Boeing 747-es – videókkal
Végzetes tragédiába torkollt egy repülőgép útja, a tengerből szedték ki a maradványokat. A Boeing balesete előtt Kecskemét felett is elrepült.
Halálos tragédiával végződött egy repülőgép útja Hongkongban, helyi idő szerint hétfőn hajnalban. A Boeing balesete előtt Magyarország légterén is átrepült.
Mi történt a Boeing 747-400F géppel?
A Boeing 747-400F repülőgép az Emirates SkyCargo járatát teljesítette Dubajból Hongkongba. A hongkongi Chek Lap Kok Nemzetközi Repülőtéren leszállás alatt, a földet érés utáni fékezéskor balra lesodródott a futópályáról, majd nekiütközött egy földi járműnek. A gép felfutott a futópálya töltésének sziklás rézsűjére, végül részben a víz alá süllyedve állt meg. A Boeing 747 balesete során a gép orr-része összetört, farokrésze levált a törzsről és víz alá süllyedt a helyszíni felvételek alapján.
Halálos Boeing baleset: ketten életüket vesztették
A Boeing 747-400F repülőgép balesete alatt a fedélzeten négy fős személyzet volt, őket vészcsúszdák segítségével kimentették. Azonban abban földi járműben, aminek a gép nekiütközött, két dolgozó tartózkodott, ők az ütközés következtében életüket vesztették.
A halálos baleset előtt a Boeing Kecskemét felett is járt
A Flightradar24 adatai a most lezuhant repülő az ACT Airlines (Air ACT) TC-ACF lajstromjelű, 1993-ban gyártott, Boeing 747-400(BDSF) gépe. Az oldal információ alapján Magyarország légterén október 15-én repült keresztül utoljára, amikor a Frankfurt-Dubai járatot teljesítette. Útja során a Boeing 747-400F Kecskemét fölött is elrepült este 9 óra 50 perc magasságában, végül néhány perccel később, este 10 óra körül Dombegyház felett lépett ki Magyarország légteréből.
