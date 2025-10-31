Figyelmeztet a hatóság: így verik át a vásárlókat Black Friday idején

Közeledik az őszi vásárlási szezon, és már az ajtón kopogtat Black Friday is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság óvatosságra kéri a vásárlókat, néhány akció és kedvezmény megtévesztő lehet. Hivatalos weboldalukon osztottak meg néhány megfontolandó tanácsot a vásárlásokhoz.

Black Friday: ami túl szép, az valószínűleg nem is igaz. Fotó: Illusztráció / Vémi Zoltán. Forrás: MW-archív

Honnan származik a Black Friday?

A Black Friday, magyarul Fekete Péntek, a hálaadást követő péntek. Mint számos egyéb fogyasztással kapcsolatos jelenség, ez is az Egyesült Államokból indult hódító útjára. Hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá – írja a wikipédia.hu.

Mikor lesz Black Friday 2025-ben?

A Black Friday 2025-ben november 28-án lesz.

Miről szól a Black Friday?

Ilyenkor a boltok és webáruházak hatalmas kedvezményekkel csábítják a vásárlókat, de a látványos akciók mögött nem van valódi kedvezmény. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan döntsünk, és ne engedjünk az impulzív vásárlásnak.

Black Friday: tájékozódjunk, mielőtt lemerítjük a számlánkat

Mielőtt bármit kosárba tennénk, érdemes utánanézni az eredeti árnak, hogy lássuk, valóban kedvezményről van-e szó. Készítsünk előre bevásárlólistát, és ragaszkodjunk hozzá, így elkerülhetjük a felesleges kiadásokat – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

TOP 5 jótanács online vásárláshoz Black Friday akció idején

Online vásárlás esetén mindig ellenőrizzük

a webáruház megbízhatóságát, a cég elérhetőségeit, az ÁSZF-et, a szállítási és elállási feltételeket, hogy a weboldal címe „https”-sel kezdődik.

Válasszunk biztonságos fizetési módot, lehetőleg bankkártyát vagy utánvétet.

Black Friday akció keretében is van jótállás?

Fontos tudni, hogy Black Friday akció esetén is érvényes a jótállás és a szavatosság.

Hol tehetünk panaszt?

Ha probléma merül fel, panaszt tehetünk a kereskedőnél, vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békéltető testülethez fordulhatunk. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelte, mindig őrizzük meg a számlákat, bizonylatokat és jótállási jegyeket, mert ezek nélkül később nehéz lesz érvényesíteni a jogainkat.

Ami túl szép, az gyanús Ha egy ajánlat túl szépnek tűnik, valószínűleg nem is igaz, és valamilyen csalás lapul a háttérben. A tudatos vásárlás nemcsak a pénztárcánkat kíméli, hanem segít, hogy az ünnepek valóban a meghittségről és ne a reklamációkról szóljanak.