Sokkoló teszteredmény: két népszerű gyerekülés is megbukott, életveszélyes lehet
Állítólag minden szülőnek a gyermeke biztonsága a legfontosabb. Igen ám, de az autóban más a tapasztalat, a biztonsági öv használata ugyanis nem minden családnak evidens. Sőt, sokan olyan gyerekülést használnak, amelyek nem biztonságosak.
A biztonsági öv használata kötelező. Ez nem újdonság, de a szabály betartása mégsem egyértelmű mindenki számára. Ebben talán némi változást hozhat a nyáron hatályba lépett új szabály, miszerint már a jármű tulajdonosát is felelőssé tehetik, ha valamelyik utas nem viseli a biztonsági övet. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság észleli – akár kamerafelvétel vagy megállítás során –, hogy az autóban valaki nincs bekötve, a bírság automatikusan a tulajdonos nevére érkezik.
A gyerekek fele nincs bekötve
Borzalmas statisztikáról számolt be a rendőrség. Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának előadója nemrégiben közölte, általános tapasztalatuk szerint az anyósülésen ülő utasok 90 százaléka már használja a biztonsági övet, ami előrelépésnek számít, viszont a hátul ülők esetében még mindig szomorú a tendencia.
A hátul ülők nagyjából fele nem használja a biztonsági övet. Márpedig hátul általában a gyerekek ülnek. Ez természetesen a szülő elsődleges felelőssége!
A biztonsági öv használata elmaradt, halálos baleset történt
Nemrégiben hatalmas tragédia történt az M1-es autópályán. Heten utaztak abban az autóban, ami egy kamionnak csapódott. Senki sem volt bekötve, ráadásul a gyermekbiztonsági rendszereket sem használták. A borzalmas balesetben három felnőtt és egy 4 éves kislány meghalt, három gyermek életben maradt, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval vitték kórházba.
„Soha nem kötöm be magam…de a mai nap volt az utolsó”
A baleset és a rendőrség felvétele sokkolta az országot. Sorjáztak a megrendült kommentek, de egy közülük kiemelkedett. Az egyik olvasó ezt írta: „Soha nem kötöm be magam…de a mai nap volt az utolsó.”
A hatóságok és a szakemberek abban bíznak, nem kell több ilyen tragédia ahhoz, hogy végre mindenki komolyan vegye, milyen fontos a biztonsági öv használata.
Fontos, hogy megfelelő gyerekülést használjunk
A biztonsági öv használata alap, de fontos, hogy a fiatalokat megfelelő gyermekbiztonsági rendszerek vegyék körül. A vezess.hu számolt be arról, hogy a friss tesztek alapján két autós gyermekülés is komoly veszélyt jelenthet a legkisebbekre.
Az autókat és az abroncsokat megbízhatóan tesztelő német ADAC ezúttal a gyermekbiztonsági rendszereket tesztelte. A friss kutatások és a frontális ütközéses teszt alapján két gyerekülés is „elégtelen” értékelést kapott:
- Chipolino Olympus i-Size
- Reecle 360 (ZA10 i-Size).
Erre azért érdemes felhívni a figyelmet, mert mindkét gyerekülés kapható Magyarországon.
