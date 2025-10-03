október 3., péntek

Biztonság

10 perce

Sokkoló teszteredmény: két népszerű gyerekülés is megbukott, életveszélyes lehet

Állítólag minden szülőnek a gyermeke biztonsága a legfontosabb. Igen ám, de az autóban más a tapasztalat, a biztonsági öv használata ugyanis nem minden családnak evidens. Sőt, sokan olyan gyerekülést használnak, amelyek nem biztonságosak.

Vizi Zalán

A biztonsági öv használata kötelező. Ez nem újdonság, de a szabály betartása mégsem egyértelmű mindenki számára. Ebben talán némi változást hozhat a nyáron hatályba lépett új szabály, miszerint már a jármű tulajdonosát is felelőssé tehetik, ha valamelyik utas nem viseli a biztonsági övet. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság észleli – akár kamerafelvétel vagy megállítás során –, hogy az autóban valaki nincs bekötve, a bírság automatikusan a tulajdonos nevére érkezik.

a biztonsági öv használata kötelező
A biztonsági öv használata kötelező, sok gyereket azonban mégsem kötnek be
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A gyerekek fele nincs bekötve

Borzalmas statisztikáról számolt be a rendőrség. Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának előadója nemrégiben közölte, általános tapasztalatuk szerint az anyósülésen ülő utasok 90 százaléka már használja a biztonsági övet, ami előrelépésnek számít, viszont a hátul ülők esetében még mindig szomorú a tendencia.

A hátul ülők nagyjából fele nem használja a biztonsági övet. Márpedig hátul általában a gyerekek ülnek. Ez természetesen a szülő elsődleges felelőssége!  

A biztonsági öv használata elmaradt, halálos baleset történt

Nemrégiben hatalmas tragédia történt az M1-es autópályán. Heten utaztak abban az autóban, ami egy kamionnak csapódott. Senki sem volt bekötve, ráadásul a gyermekbiztonsági rendszereket sem használták. A borzalmas balesetben három felnőtt és egy 4 éves kislány meghalt, három gyermek életben maradt, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval vitték kórházba.

„Soha nem kötöm be magam…de a mai nap volt az utolsó”

A baleset és a rendőrség felvétele sokkolta az országot. Sorjáztak a megrendült kommentek, de egy közülük kiemelkedett. Az egyik olvasó ezt írta: „Soha nem kötöm be magam…de a mai nap volt az utolsó.” 

A hatóságok és a szakemberek abban bíznak, nem kell több ilyen tragédia ahhoz, hogy végre mindenki komolyan vegye, milyen fontos a biztonsági öv használata.

Fontos, hogy megfelelő gyerekülést használjunk

A biztonsági öv használata alap, de fontos, hogy a fiatalokat megfelelő gyermekbiztonsági rendszerek vegyék körül. A vezess.hu számolt be arról, hogy a friss tesztek alapján két autós gyermekülés is komoly veszélyt jelenthet a legkisebbekre.

Az autókat és az abroncsokat megbízhatóan tesztelő német ADAC ezúttal a gyermekbiztonsági rendszereket tesztelte. A friss kutatások és a frontális ütközéses teszt alapján két gyerekülés is „elégtelen” értékelést kapott:

  • Chipolino Olympus i-Size
  • Reecle 360 (ZA10 i-Size).

Erre azért érdemes felhívni a figyelmet, mert mindkét gyerekülés kapható Magyarországon.

