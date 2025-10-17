Betyárok bőrébe bújhatnak – kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján – fotók

A lakiteleki gyerekek igazi napsütéses, őszi időben vehették birtokba az új játszóteret, ahol hat egyedi játékelem – Betyárvágta, Szikrai Csárda, Ingó Ladik, Betyártanya, Gémeskút és Titkos ösvény – repíti őket a betyárok kalandos világába. A Betyárvilág játszótér célja, hogy játékos formában elevenítse fel az igazságos bujdosók legendáit, miközben mozgásra, képzelőerőre és közös játékra ösztönöz.

Fehér István alpolgármester az átadón hangsúlyozta: a Betyárvilág játszótér egy átfogó turisztikai fejlesztés része

Fotó: Vajda Piroska

A turisztikai fejlesztések része a Betyárvilág játszótér

Fehér István alpolgármester az átadón hangsúlyozta: a Betyárvilág játszótér egy átfogó turisztikai fejlesztés része, amelynek célja, hogy még vonzóbbá tegye a település egyik ékkövét, a Tőserdőt. Hozzátette, a lakiteleki önkormányzat számára kiemelt fontosságú a tudatos turizmusfejlesztés, amelyben az egyes attrakciók nemcsak önálló élményként működnek, hanem egymást kiegészítve, egységes arculattal erősítik a térség vonzerejét.

A projekt kommunikációs része is kiemelt szerepet kap: célja a Tőserdő márkanevének erősítése, valamint az új fejlesztések népszerűsítése, hogy minél több látogatót vonzzon egész évben, csökkentve ezzel a turizmus szezonális ingadozásait és növelve a vendégek tartózkodási idejét.

Uniós forrás segíti a térség turizmusát

A fejlesztések megvalósítására a lakiteleki önkormányzat 465 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Unió Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A beruházások egyik első eleme, az úszóstég, már korábban elkészült, ahogy egy nagy teljesítményű, multifunkcionális kerékpárút- és közterület-karbantartó gép is segíti már a településüzemeltetési munkákat.

Betyárvilág, ahol életre kelnek a legendák

A Betyárvilág játszótér tervezésénél fontos szempont volt, hogy a természetes anyaghasználatával és megjelenésével illeszkedjen a természeti környezethez és a hagyományos falusi világ hangulatához.

A játszóeszközök helyi legendákra épülnek, így a gyerekek nemcsak játszhatnak, hanem egy kis időre a betyárok bőrébe is bújhatnak.

A játszótér fő elemei:

Betyárvágta – nyolcszemélyes lengőkötélhinta, amely dinamikus mozgást és egyensúlyérzéket fejleszt az 5–14 éves korosztály számára.

Szikra Csárda – játszóház népi építészeti stílusban, szerepjátékokra kialakítva.

Ingó Ladik – csónak formájú libikóka, amely a tiszai ladikokra emlékeztet.

Betyártanya – drótkötélpálya kunyhóval és 25 méteres csúszkával, a „menekülés” izgalmáért.

Gémeskút – egypontos fészekhinta gémeskút tematikával, amelyet korábban a betyárok riasztására használtak.

Titkos ösvény – kalandmászóka motorikus fejlesztő elemekkel, a nádasban bujkáló betyárok világát megidézve.

Ezzel immár három játszótér is várja a családokat a Holt-Tisza partján: két kisebb a kisebb gyerekeknek, míg a Betyárvilág a nagyobbaknak kínál változatos, tematikus kalandokat. A játszótéren egy denevérodú is helyet kapott, hogy menedéket biztosítsanak a környékben élő repülő emlősöknek.