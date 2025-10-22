2 órája
Belügyminiszteri elismerésben részesült dr. Fekecs Dénes
Dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredes A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát vehette át nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminisztertől.
Több évtizedes eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredesnek A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Pintér Sándor belügyminiszter.
A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Bács-Kiskun és Békés Vármegyei Szervezetének elnöke kedden vette át az elismerést a Belügyminisztériumban dr. Pintér Sándortól.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!