október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több évtizedes szolgálat

2 órája

Belügyminiszteri elismerésben részesült dr. Fekecs Dénes

Címkék#elismerés#Dr Fekecs Dénes#Dr Pintér Sándor#A Köz Szolgálatáért Érdemjel

Dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredes A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát vehette át nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminisztertől.

Horváth Péter

Több évtizedes eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredesnek A Köz Szolgálatáért érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Pintér Sándor belügyminiszter. 

A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát vehette át Dr. Fekecs Dénes
Dr. Fekecs Dénes belügyminiszteri elismerésben részesült
Fotó: Beküldött fotó

A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Bács-Kiskun és Békés Vármegyei Szervezetének elnöke kedden vette át az elismerést a Belügyminisztériumban dr. Pintér Sándortól.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu