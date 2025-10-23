58 perce
Békemenet 2025: Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön ismét megrendezik a Békemenetet Budapesten. A CÖF–CÖKA szervezésében zajló felvonulás az állami ünnepséghez kapcsolódik, a résztvevők a Kossuth térre vonulnak, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa
Forrás: Mediaworks/archív-felvétel
Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette rendezik meg az október 23-i nemzeti ünnepen a Békemenetet. Ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Békemenet olyan erő, amelyet még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni.
A szervezők szerint a mostani felvonulás a 2012-es első kiálláshoz mérhető, célja, hogy világos üzenetet küldjön: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.
A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.
Elindultak
Bács-Kiskun úton: Zsigó Róbert, Bányai Gábor, Szeberényi Gyula Tamás képviselők is elindult a Békemenetre a béke támogatóival.
Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette
A CÖF–CÖKA szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán szerint a békemenet célja idén is az, hogy világosan üzenjen Brüsszelnek: Magyarország nem hagyja magát belerángatni a háborúba. Mint fogalmazott, a békemenet „olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”. A rendezvény szervezői – Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fritz Tamás, Stefka István és Széles Gábor – szerint a magyar társadalom egységesen áll ki a nemzeti szuverenitás és a békepolitika mellett.
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében arra kérte a magyarokat, hogy csatlakozzanak a menethez: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”