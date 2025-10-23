Békemenet 2025: Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette

Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette rendezik meg az október 23-i nemzeti ünnepen a Békemenetet. Ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Békemenet olyan erő, amelyet még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni.

A szervezők szerint a mostani felvonulás a 2012-es első kiálláshoz mérhető, célja, hogy világos üzenetet küldjön: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.

A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.

Ezen az útvonalon érkeznek a résztvevők a Kossuth térre a 2025-ös Békemeneten (MN-Grafika)

Az eseményeket élőben közvetítjük.