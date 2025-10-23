október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élő

2 órája

Békemenet 2025: Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette

Címkék#Kossuth tér#Békemenet#Orbán Viktor

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön ismét megrendezik a Békemenetet Budapesten. A CÖF–CÖKA szervezésében zajló felvonulás az állami ünnepséghez kapcsolódik, a résztvevők a Kossuth térre vonulnak, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Baon.hu
Békemenet 2025: Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette

Október 23-án ismét megtelik Budapest belvárosa

Forrás: Mediaworks/archív-felvétel

Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette rendezik meg az október 23-i nemzeti ünnepen a Békemenetet. Ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Békemenet olyan erő, amelyet még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni.

A szervezők szerint a mostani felvonulás a 2012-es első kiálláshoz mérhető, célja, hogy világos üzenetet küldjön: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.

A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul a Nyugati tér érintésével a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond beszédet.

A 2025-ös Békemenet útvonala
Ezen az útvonalon érkeznek a résztvevők a Kossuth térre a 2025-ös Békemeneten (MN-Grafika)

Az eseményeket élőben közvetítjük.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Gyülekeznek a résztvevők + Galéria

Az Elvis Presley téren gyülekeznek a résztvevők. Képgalériánkat a képre kattintva éri el.

LAB_8679
 

 

Üzent a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor mond beszédet a Kossuth téren. A Békemenet indulása előtt posztolt: 

Együtt mutatják meg

Salacz László országgyűlési képviselő vezetésével újabb busz indult Kecsemétről a Békemenetre.

Elindultak

Bács-Kiskun úton: Zsigó Róbert, Bányai Gábor, Szeberényi Gyula Tamás képviselők is elindult a Békemenetre a béke támogatóival.

Magyarország a béke szigetét védi a háborús nyomás közepette

A CÖF–CÖKA szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán szerint a békemenet célja idén is az, hogy világosan üzenjen Brüsszelnek: Magyarország nem hagyja magát belerángatni a háborúba. Mint fogalmazott, a békemenet „olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”. A rendezvény szervezői – Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fritz Tamás, Stefka István és Széles Gábor – szerint a magyar társadalom egységesen áll ki a nemzeti szuverenitás és a békepolitika mellett.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében arra kérte a magyarokat, hogy csatlakozzanak a menethez: „Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!”

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu