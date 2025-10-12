43 perce
Békefenntartók vonultak be a településre, kevésen múlt a baleset
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy békefenntartók vonultak be a településre, és megáldoták a felújított kecskeméti Nagytemplomot.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot, baleset történt Dunavecsén, illetve hogy ENSZ-békefenntartók állomásoznak Tázláron.
A költő szellemiségét őrzi a világban, exkluzív interjúban mesélt a kitüntetett Petőfi-kutató
Kiemelkedő kulturális tevékenységéért vehette át a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat a kiskunfélegyházi származású dr. Tarjányi József, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik Petőfi Sándor kultuszának ápolásán. Dr. Tarjányi József életműve egyszerre tudományos, közösségi és kulturális érték, amely méltó módon gazdagítja nemcsak Kiskunfélegyháza, de egész Magyarország örökségét.
Nem sokon múlt a baleset, komoly gond adódhatott volna a figyelmetlenségből
Hajmeresztő felvételeket osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
A 94 éves tornatanárnővel nosztalgiáztak a 65 éve érettségizett öregdiákok
Egy nem mindennapi osztálytalálkozót tartottak szombaton Kecskeméten. Az egykori Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat Szövetkezeti Szakán 65 éve érettségiztek a hölgyek, akik nagy örömére, egyetlen még élő tanáruk, Retkes Anna velük nosztalgiázott. Az öregdiák találkozó nagyon jól sikerült.
Scherer Péter rendezésében újabb ősbemutató a kecskeméti színházban
Újabb óriási siker. Pénteken ismét ősbemutató helyszíne volt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Teltház előtt mutatták be a Norvégminta című kamarakomédiát, melyet Tasnádi István írt, Scherer Péter rendezett.
Megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot
2019 óta tartott az épület felújítása, melyben vasárnap ismét összegyűltek a hívek. A kecskeméti Nagytemplomot egy csodálatos, ünnepélyes szentmise kíséretében áldotta meg az érsek.
Polgárőrök a frontvonalon, Baján egyeztettek a határvédelem jövőjéről
Szakmai fórumot rendezett az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Határvédelmi Tagozata pénteken Baján. A fórumon a társszervek képviselői, illetve a Bajai Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr-egyesületek elnökei, elnökhelyettesei vettek részt. A szakmai rendezvény célja az volt, hogy a polgárőr munkát segítse a szakterületet érintő aktuális tudnivalókkal.
Magyarország–Örményország: A KTE korábbi támadója élete gólját lőtte
Kiemelt fontossággal bíró vb-selejtezőt játszott a válogatott szombat este a Puskás Arénában. A Magyarország–Örményország csata tétje a pótselejtezős remények életben tartása volt, a találkozó hőse pedig a KTE korábbi támadója, Lukács Dániel volt végül.
Háborús hangulat Tázláron, ENSZ-katonák szállták meg a térséget, békefenntartókat vetettek be
13 ország katonái dolgoznak a béke és a rend helyreállításán. ENSZ-békefenntartók állomásoznak Tázláron.
Kisbusz és autó ütközött, az egyik jármű az árokba borult
Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Dunavecsén, az Alkotmány utcai kereszteződésnél, a vasúti átjáró után vasárnap délután. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt, forgalmi akadályt okozva.
Őszi papírgyűjtés: a MOHU új iskolákat vár a környezettudatos programba
Környezetvédelem, közösségépítés és anyagi támogatás egy programban. A MOHU ősszel is várja az iskolákat papírgyűjtésre.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!