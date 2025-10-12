Békefenntartók vonultak be a településre, kevésen múlt a baleset

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot, baleset történt Dunavecsén, illetve hogy ENSZ-békefenntartók állomásoznak Tázláron.

Békefenntartók vonultak be a településre

Fotó: Pozsgai Ákos

A költő szellemiségét őrzi a világban, exkluzív interjúban mesélt a kitüntetett Petőfi-kutató

Kiemelkedő kulturális tevékenységéért vehette át a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat a kiskunfélegyházi származású dr. Tarjányi József, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik Petőfi Sándor kultuszának ápolásán. Dr. Tarjányi József életműve egyszerre tudományos, közösségi és kulturális érték, amely méltó módon gazdagítja nemcsak Kiskunfélegyháza, de egész Magyarország örökségét.

Nem sokon múlt a baleset, komoly gond adódhatott volna a figyelmetlenségből

Hajmeresztő felvételeket osztott meg közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

A 94 éves tornatanárnővel nosztalgiáztak a 65 éve érettségizett öregdiákok

Egy nem mindennapi osztálytalálkozót tartottak szombaton Kecskeméten. Az egykori Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozat Szövetkezeti Szakán 65 éve érettségiztek a hölgyek, akik nagy örömére, egyetlen még élő tanáruk, Retkes Anna velük nosztalgiázott. Az öregdiák találkozó nagyon jól sikerült.

Scherer Péter rendezésében újabb ősbemutató a kecskeméti színházban

Újabb óriási siker. Pénteken ismét ősbemutató helyszíne volt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Teltház előtt mutatták be a Norvégminta című kamarakomédiát, melyet Tasnádi István írt, Scherer Péter rendezett.

Megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot

2019 óta tartott az épület felújítása, melyben vasárnap ismét összegyűltek a hívek. A kecskeméti Nagytemplomot egy csodálatos, ünnepélyes szentmise kíséretében áldotta meg az érsek.

Polgárőrök a frontvonalon, Baján egyeztettek a határvédelem jövőjéről

Szakmai fórumot rendezett az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Határvédelmi Tagozata pénteken Baján. A fórumon a társszervek képviselői, illetve a Bajai Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr-egyesületek elnökei, elnökhelyettesei vettek részt. A szakmai rendezvény célja az volt, hogy a polgárőr munkát segítse a szakterületet érintő aktuális tudnivalókkal.