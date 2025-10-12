1 órája
Háborús hangulat Tázláron, ENSZ-katonák szállták meg a térséget– fotók
13 ország katonái dolgoznak a béke és a rend helyreállításán. ENSZ-békefenntartók állomásoznak Tázláron.
Szeptember 29. és október 17. között zajlik 13 ország 22 katonája részvételével a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam – a szolnoki kiképző bázis mellett – Kiskunhalas környékén és Tázláron. Akit ENSZ békemisszióban békefenntartó katonai megfigyelőnek jelölnek, annak kötelező a tanfolyam elvégzése.
A tanfolyamon az elméleti tudásanyag mellett gyakorlati feladatokat is tanítanak az ENSZ békemisszió leendő tagjainak. Kiskunhalas közelében és Tázláron zajlott a járőrgyakorlat, ahol fiktív forgatókönyv szerint a polgárháború után éledezik a nemzetiségi ellentétektől sújtott Konga Köztársaság. Ugyan kezd helyreállni a rend, de az ország vezetői ENSZ békefenntartó csapatok segítségét kérték, ezeket alakította a nemzetközi tanfolyam résztvevőiből álló négy csoport: az Alfa, a Bravo, a Charlie és a Delta alakulat. A katonák békefenntartóként lépnek a kijelölt konfliktusövezetbe. Megfigyelőpontot létesítenek, információt gyűjtenek, szükség esetén ellátják a sebesülteket és tárgyalnak a helyi önkormányzattal – avatta be az újságírókat a gyakorlat részleteibe Bakk Szabolcs, a tanfolyam igazgatója.
Az ENSZ békemisszió tagjai a kommunikációs képességeiket fejlesztik
Az MH Katonai Továbbképző Központ Műveleti és Tervezési Részleg részlegvezetője elmondta, hogy a négy magyar hallgató részvételével zajló nemzetközi kurzus az ENSZ iránymutatása alapján épül fel. Az idei évben a tantervbe beépítették a drónmegfigyelés technikáját is A fő célja a tanfolyamnak azonban a kommunikációs készségek megszerzése. Épp ezért a gyakorlat részeként Bán Róbert tázlári polgármester például kitalált kongai településvezetőként fogadta a tanfolyam hallgatóit, akik a már elméletben elsajátított tárgyalási technikájukat gyakorolhatták a településvezetővel történt találkozón. A találkozón a falu élelmiszer- és vízellátásáról, infrastruktúrájáról, a mezőgazdasági termelés újraindításáról és a közbiztonság helyzetéről egyeztettek.
Szót kell érteni a polgári lakossággal is
A településvezetővel való találkozó után a hallgatók a más fegyveres erőkkel való kommunikációt gyakorolták. A gyakorlat fogatókönyve szerint az elképzelt Konga Köztársaság rendőrei hosszasan igazoltatták a fiktív ENSZ-járőröket. A gyakorlat során kiemelt hangsúlyt helyeztek arra, hogy a leendő béketárgyalók éles helyzetben az adott térség helyi polgáraival is szót értsenek. Épp ezért a feltételezett forgatókönyv szerint a feladataik közé tartozott, hogy elejét vegyék a kongai, borgai és aratniai lakosság közti ismételt villongásoknak. Megfigyeltek, tárgyaltak és járőröztek.
Tartalékosok is lehetnek békefenntartók
Csoma Gábor százados, az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred 4. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának századosa kiemelte, hogy nemcsak hivatásos katonák jelentkezhetnek katonai megfigyelőnek, a tartalékosok előtt szintén nyitva áll a külszolgálat lehetősége. Mindenekelőtt a tárgyalási technikák elsajátítása és nyelvismeret szükséges ahhoz, hogy hatékony ENSZ békefenntartó váljon az emberből.
Békefenntartókat képeznekFotók: Pozsgai Ákos
Sérültet is elláttak
A gyakorlat fiktív forgatókönyve szerint a járőröző békefenttartók segélykiáltásokat hallottak. Kiderült, hogy az ellenséges erők pénzt kínáltak a helyieknek a megtalált robbanószerekért, valójában azonban aknamezőre hajtották a civileket. A békefenntartók a helyszínre érve biztosították a területet, ellátták a sérültet és mentőhelikoptert hívtak.
Dékánis kadétok is közreműködnek
A polgári lakosságot a Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum kadétjai alakítják a háromhetes tanfolyam alatt. Szabó Géza, a fiatalok osztályfőnöke elmondta, hogy a végzős diákok nyáron, 18. életévük betöltése után elvégezték a tartalékos kiképzést. Honvédelemórákon kívül rendszeresen vállalnak hadisírgondozást és díszelgő feladatokat, valamint indulnak járőrversenyeken is.
A szolnoki Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam jelentőségét jelezi, hogy eddig körülbelül száz ENSZ-tagállam katonái vettek részt a missziós kiküldetés előfeltételének számító magyar tanfolyamon. Idén a 46. kurzusra többek közt lengyel, német, francia, török, albán és thai egyenruhás hallgatók érkeztek hazánkba.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!