Háborús hangulat Tázláron, ENSZ-katonák szállták meg a térséget– fotók

Szeptember 29. és október 17. között zajlik 13 ország 22 katonája részvételével a Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam – a szolnoki kiképző bázis mellett – Kiskunhalas környékén és Tázláron. Akit ENSZ békemisszióban békefenntartó katonai megfigyelőnek jelölnek, annak kötelező a tanfolyam elvégzése.

Békefenntartókat készítenek fel Halason

Fotó: Pozsgai Ákos

A tanfolyamon az elméleti tudásanyag mellett gyakorlati feladatokat is tanítanak az ENSZ békemisszió leendő tagjainak. Kiskunhalas közelében és Tázláron zajlott a járőrgyakorlat, ahol fiktív forgatókönyv szerint a polgárháború után éledezik a nemzetiségi ellentétektől sújtott Konga Köztársaság. Ugyan kezd helyreállni a rend, de az ország vezetői ENSZ békefenntartó csapatok segítségét kérték, ezeket alakította a nemzetközi tanfolyam résztvevőiből álló négy csoport: az Alfa, a Bravo, a Charlie és a Delta alakulat. A katonák békefenntartóként lépnek a kijelölt konfliktusövezetbe. Megfigyelőpontot létesítenek, információt gyűjtenek, szükség esetén ellátják a sebesülteket és tárgyalnak a helyi önkormányzattal – avatta be az újságírókat a gyakorlat részleteibe Bakk Szabolcs, a tanfolyam igazgatója.

Az ENSZ békemisszió tagjai a kommunikációs képességeiket fejlesztik

Az MH Katonai Továbbképző Központ Műveleti és Tervezési Részleg részlegvezetője elmondta, hogy a négy magyar hallgató részvételével zajló nemzetközi kurzus az ENSZ iránymutatása alapján épül fel. Az idei évben a tantervbe beépítették a drónmegfigyelés technikáját is A fő célja a tanfolyamnak azonban a kommunikációs készségek megszerzése. Épp ezért a gyakorlat részeként Bán Róbert tázlári polgármester például kitalált kongai településvezetőként fogadta a tanfolyam hallgatóit, akik a már elméletben elsajátított tárgyalási technikájukat gyakorolhatták a településvezetővel történt találkozón. A találkozón a falu élelmiszer- és vízellátásáról, infrastruktúrájáról, a mezőgazdasági termelés újraindításáról és a közbiztonság helyzetéről egyeztettek.

Szót kell érteni a polgári lakossággal is

A településvezetővel való találkozó után a hallgatók a más fegyveres erőkkel való kommunikációt gyakorolták. A gyakorlat fogatókönyve szerint az elképzelt Konga Köztársaság rendőrei hosszasan igazoltatták a fiktív ENSZ-járőröket. A gyakorlat során kiemelt hangsúlyt helyeztek arra, hogy a leendő béketárgyalók éles helyzetben az adott térség helyi polgáraival is szót értsenek. Épp ezért a feltételezett forgatókönyv szerint a feladataik közé tartozott, hogy elejét vegyék a kongai, borgai és aratniai lakosság közti ismételt villongásoknak. Megfigyeltek, tárgyaltak és járőröztek.