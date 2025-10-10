1 órája
Ezeken a napokon nem lehet majd ingatlan- és babaváró hitelt sem intézni
Több banki szolgáltatás sem lesz elérhető októberben. A bankszünnapokkal érdemes tisztában lenni, hogy érjék kellemetlen meglepetések.
Fájdalmas meglepetés érheti azokat, akik októberben banki ügyintézést, hiteligénylést vagy online számlanyitást terveznek. Az OTP Bank több ütemben fejlesztési munkálatokat végez, amelyek idején bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetők a bankszünnapok alatt – tájékoztatott a pénzintézet hivatalos weboldalán.
A bankszünnap miatt több szolgáltatás is leáll
- Az OTP közlése szerint 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az ügyfelek nem tudnak online számlát nyitni, szerződést kötni, valamint az online kivonatok és dokumentumok előhívása sem lesz lehetséges.
- Ezt követően 2025. október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig a fejlesztési munkálatok a lakossági hiteligényléseket érintik. Ez idő alatt nem lesz elérhető az ingatlan- és jelzáloghitel, a személyi kölcsön, a babaváró hitel, az áruhitel, a hitelkártya, illetve a folyószámlahitel online igénylése sem.
- Emellett 2025. október 5-én, vasárnap reggel 8 és 11:40 között az OTP Lakástakarék szolgáltatásai szünetelnek az internet- és mobilbankban.
A fejlesztések célja, hogy a későbbiekben gyorsabb, biztonságosabb és stabilabb szolgáltatást nyújthassanak az ügyfeleknek.
Mit érdemes tenni az ügyfeleknek?
Az OTP Bank azt javasolja, hogy akik a megadott időszakokban online ügyintézést, hiteligénylést vagy lakástakarék-megtekintést terveznek, időben intézzék el ügyeiket, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.
A részletes tájékoztatás az otpbank.hu oldalon olvasható.
