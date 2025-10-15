október 15., szerda

Bankkártya

1 órája

„Ezer forint alatt csak készpénz!" – szabad-e a boltoknak összeghatárhoz kötni a kártyás fizetést?

Címkék#átutalás#bankkártya használat#fizetés#kisboltok

Sok vásárló tapasztalja, hogy kisebb boltokban vagy pékségekben nem fizethet elektronikusan, ha a vásárlás összege túl alacsony. A bankkártyás fizetést ugyanis jó pár kereskedő összeghatárhoz köti. De vajon jogszerűen járnak el azok a boltok, ahol 1000 forint alatt nem engednek kártyával fizetni?

Vizi Zalán

Nem egyszer tapasztaltuk már mi is, hogy egy-egy kisbolt nem engedte a bankkártyás fizetést, ha a vásárlásunk nem érte el az 1000 forintot. A kormányhivatalt megkérdezve utánajártunk annak, hogy ez a kereskedői hozzáállás megfelel-e a szabályoknak. 

A legtöbben már a bankkártyás fizetést részesítik előnyben
A bankkártyás fizetés valóban összeghatárhoz köthető?
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kötelező a bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása?

Mint megtudtuk, a bankkártyás fizetés elfogadása Magyarországon önként vállalt kereskedői szolgáltatás, vagyis a jogszabály nem írja ezt elő kötelező jelleggel minden kereskedőnek. Az online pénztárgéppel működő kereskedőknek viszont biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét.

„Az a kereskedő, aki a nyugtaadási kötelezettségét kizárólag pénztárgéppel teljesítheti, köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. Fontos, hogy a jogszabály nem az úgynevezett POS terminál üzemeltetését teszi kötelezővé, hanem általános jelleggel az elektronikus fizetési lehetőség megteremtését” – írta megkeresésünkre a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal.

Az elektronikus fizetés megtörténhet:

  • bankkártya segítségével (POS terminál),
  • mobiltelefonnal (applikáción keresztül pl. SimplePay),
  • vagy azonnali átutalással (például QR-kód segítségével.

A kereskedők tehát választhatnak, hogy mely elektronikus fizetési megoldást biztosítják a vásárlók számára, de valamelyiket muszáj megteremteniük.

Lehet összeghatárhoz kötni a bankkártyás fizetést?

Az elektronikus fizetés biztosítása tehát kötelező, de a bankkártyás fizetés lehetőségének megteremtése nem. Azt viszont nyugodtan kijelenthetjük, hogy manapság a legtöbb boltban ott a POS terminál.

Nos, ezen boltok előszeretettel hoznak olyan belső szabályt, hogy bizonyos összeg alatt csak készpénzt fogadnak el. Márpedig a kormányhivatal egyértelműen kimondta, a bankkártyás fizetés összeghatárhoz való kötése tilos. 

„Ez a rendelkezés egyértelműen a kereskedelmi törvény szerinti kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenységet, kereskedelmi ügynöki tevékenységet, vendéglátás tevékenységet végző kereskedőkre vonatkozik. E kötelezettséghez nincs összeghatár megállapítva” – írta a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal.

Miért kötik mégis összeghatárhoz a kártyás fizetést a kisboltok?

A kártyás fizetést tehát nem lehet megtiltani egy bizonyos összeghatár alatt. De akkor miért teszik mégis ezt a szolgáltatók? Egyértelműen azért, mert minden tranzakció után banki jutalékot kell fizetni, és egy párszáz forintos banki tranzakció után ez aránytalanul magas lehet.

 

 

