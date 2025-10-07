október 7., kedd

Leáll az egyik népszerű banki applikáció, akadozhat az utalás – ezeket kell tudnia az ügyfeleknek

Több szolgáltatás lesz sem elérhető a pénzintézetnél, nem lehet majd például azonnali utalásokat indítani. A banki leállás pontos időpontjaival nem árt tisztában lennie az ügyfeleknek.

Mócza Milán

Ha éppen fizetne, átutalna vagy utána kell járnia banki ügyeinek, kellemetlen meglepetést tud okozni egy banki leállás. Az Erste Banknál októberben több ilyen is lesz, sok szolgáltatást nem tudnak majd használni az ügyfelek.

A banki leállás népszerű szolgáltatásokat érint
A banki leállás pontos részleteivel nem árt tisztában lennie az ügyfeleknek
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A banki leállás népszerű szolgáltatásokat is érint

Az Erste Bank tájékoztatása alapján rendszerfejlesztés miatt lesz kiesés a banki szolgáltatásoknál 2025. október 10. 22:00 és 2025. október 11. 12:00, valamint 2025. október 28. 22:00 és 2025. október 29. 03:00 között. Az alábbi szolgáltatások nem működnek majd:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS-szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Ha további információt szeretne vagy kérdése van, az Erste Bank telefonos ügyfélszolgálatát a 0612980222-as telefonon érheti el.

Nem áll meg a világ

A belföldi készpénz ki- és befizetés,az  internetes vásárlás, a MobilePay, a mobilegyenleg feltöltése, a George Web és a bankkártya TeleBankon keresztül tiltása ez idő alatt is lehetséges lesz, illetve POS-on keresztül a bankkártyájával is fizethet majd továbbra is. Bár hivatalosan bankszünnapokról szól a tájékoztatás, nem kell aggódni, egész napos kiesésekre nem kell számítani.

