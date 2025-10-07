Leáll az egyik népszerű banki applikáció, akadozhat az utalás – ezeket kell tudnia az ügyfeleknek

Ha éppen fizetne, átutalna vagy utána kell járnia banki ügyeinek, kellemetlen meglepetést tud okozni egy banki leállás. Az Erste Banknál októberben több ilyen is lesz, sok szolgáltatást nem tudnak majd használni az ügyfelek.

A banki leállás pontos részleteivel nem árt tisztában lennie az ügyfeleknek

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A banki leállás népszerű szolgáltatásokat is érint

Az Erste Bank tájékoztatása alapján rendszerfejlesztés miatt lesz kiesés a banki szolgáltatásoknál 2025. október 10. 22:00 és 2025. október 11. 12:00, valamint 2025. október 28. 22:00 és 2025. október 29. 03:00 között. Az alábbi szolgáltatások nem működnek majd:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS-szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Ha további információt szeretne vagy kérdése van, az Erste Bank telefonos ügyfélszolgálatát a 0612980222-as telefonon érheti el.

Nem áll meg a világ

A belföldi készpénz ki- és befizetés,az internetes vásárlás, a MobilePay, a mobilegyenleg feltöltése, a George Web és a bankkártya TeleBankon keresztül tiltása ez idő alatt is lehetséges lesz, illetve POS-on keresztül a bankkártyájával is fizethet majd továbbra is. Bár hivatalosan bankszünnapokról szól a tájékoztatás, nem kell aggódni, egész napos kiesésekre nem kell számítani.