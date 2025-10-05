Mentőautók és mentőhelikoptert riasztottak a balesethez, nagy sikere volt a Mezgé Pikniknek

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megnyílt a Petőfi Otthona, hogy miért landolt a majsai balesetnél mentőhelikopter, illetve a Mezgé Piknikről is írtunk.

Árokba sodródott egy autó Kiskunmajsa és Kistelek között. A baleset miatt egy ember kórházba került

Fotó: Pozsgai Ákos

Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt

Árokba csapódott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek között vasárnap. A baleset helyszínére két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.

Szüreti felvonulást és jótékonysági bált rendeztek az óvoda javára

Őszköszöntő szüreti felvonulást tartottak szombaton délután Lakiteleken. A jótékonysági eseményt a Szivárvány Óvoda szülői munkaközössége szervezte, és az abból származó bevétel is az óvoda javára megy.

Kutyák, cicák és egyéb cukiságok – olvasóink megmutatták, kivel ünneplik az állatok világnapját!

Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, kik teszik mindennapjaikat boldogabbá. Felhívásunkra rengeteg fotó érkezett a Baon Facebook-oldalára.

Hihetetlen fordítást mutatott be a KTE Szentlőrincen

A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a Szentlőrinc vendége volt Tímár Krisztián csapata. A Kecskeméti TE hatalmas izgalmak, és nem akármilyen fordítás végén örülhetett három pontnak.

Irány a tenger! Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza, Bács-Kiskun megye is sokat profitálhat

Bács-Kiskunból és Bajáról is gyorsabban juthatunk el az Adriára. Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza!

Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás

Egy ország lehet büszke Székely Gábor Attila Petőfi-kutatóra és a szabadszállásiakra. Megszületett Petőfi Otthona Szabadszálláson. Pontosan ott, azon a telken, ahol a nagy magyar költő, Petőfi Sándor a gyermekkorát töltötte.

Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat

Szombaton ismét megtelt élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Csongrádi úti tangazdasága, ahol hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 11. Mezgé Pikniket.