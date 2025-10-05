október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

7 órája

Mentőautók és mentőhelikoptert riasztottak a balesethez, nagy sikere volt a Mezgé Pikniknek

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy kitárta kapuit a Petőfi Otthona, írtunk a kiskunmajsai balesetről is, illetve tuti tippeket adunk az őszi gyep ápolásához.

Várkonyi Rozália

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megnyílt a Petőfi Otthona, hogy miért landolt a majsai balesetnél mentőhelikopter, illetve a Mezgé Piknikről is írtunk.

a kiskunmajsai balesethez a mentőket is riasztották
Árokba sodródott egy autó Kiskunmajsa és Kistelek között. A baleset miatt egy ember kórházba került
Fotó: Pozsgai Ákos

Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt

Árokba csapódott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek között vasárnap. A baleset helyszínére két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.

Szüreti felvonulást és jótékonysági bált rendeztek az óvoda javára

Őszköszöntő szüreti felvonulást tartottak szombaton délután Lakiteleken. A jótékonysági eseményt a Szivárvány Óvoda szülői munkaközössége szervezte, és az abból származó bevétel is az óvoda javára megy.

Kutyák, cicák és egyéb cukiságok – olvasóink megmutatták, kivel ünneplik az állatok világnapját!

Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, kik teszik mindennapjaikat boldogabbá. Felhívásunkra rengeteg fotó érkezett a Baon Facebook-oldalára.

Hihetetlen fordítást mutatott be a KTE Szentlőrincen

A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a Szentlőrinc vendége volt Tímár Krisztián csapata. A Kecskeméti TE hatalmas izgalmak, és nem akármilyen fordítás végén örülhetett három pontnak.

Irány a tenger! Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza, Bács-Kiskun megye is sokat profitálhat

Bács-Kiskunból és Bajáról is gyorsabban juthatunk el az Adriára. Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza!

Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás

Egy ország lehet büszke Székely Gábor Attila Petőfi-kutatóra és a szabadszállásiakra. Megszületett Petőfi Otthona Szabadszálláson. Pontosan ott, azon a telken, ahol a nagy magyar költő, Petőfi Sándor a gyermekkorát töltötte.

Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat

Szombaton ismét megtelt élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Csongrádi úti tangazdasága, ahol hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 11. Mezgé Pikniket.

Így lesz gyönyörű az őszi gyep – szakértői tanácsok lépésről lépésre

Sokan csak tavasszal gondolnak a fűvetésre, pedig a szakértők szerint az ősz adja a legideálisabb körülményeket. Az őszi kert megfelelő előkészítésével sok bosszúságot spórolhatunk meg, és már tavasszal élvezhetjük a sűrű, üde zöld gyep látványát.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu