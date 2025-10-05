1 órája
Mentőautók és mentőhelikoptert riasztottak a balesethez, nagy sikere volt a Mezgé Pikniknek
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy kitárta kapuit a Petőfi Otthona, írtunk a kiskunmajsai balesetről is, illetve tuti tippeket adunk az őszi gyep ápolásához.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megnyílt a Petőfi Otthona, hogy miért landolt a majsai balesetnél mentőhelikopter, illetve a Mezgé Piknikről is írtunk.
Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt
Árokba csapódott egy személyautó Kiskunmajsa és Kistelek között vasárnap. A baleset helyszínére két mentőautót és egy mentőhelikoptert is riasztottak.
Szüreti felvonulást és jótékonysági bált rendeztek az óvoda javára
Őszköszöntő szüreti felvonulást tartottak szombaton délután Lakiteleken. A jótékonysági eseményt a Szivárvány Óvoda szülői munkaközössége szervezte, és az abból származó bevétel is az óvoda javára megy.
Kutyák, cicák és egyéb cukiságok – olvasóink megmutatták, kivel ünneplik az állatok világnapját!
Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, kik teszik mindennapjaikat boldogabbá. Felhívásunkra rengeteg fotó érkezett a Baon Facebook-oldalára.
Hihetetlen fordítást mutatott be a KTE Szentlőrincen
A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a Szentlőrinc vendége volt Tímár Krisztián csapata. A Kecskeméti TE hatalmas izgalmak, és nem akármilyen fordítás végén örülhetett három pontnak.
Irány a tenger! Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza, Bács-Kiskun megye is sokat profitálhat
Bács-Kiskunból és Bajáról is gyorsabban juthatunk el az Adriára. Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza!
Megnyílt Petőfi Otthona azon a helyen, ahol gyermekkorát töltötte a költőóriás
Egy ország lehet büszke Székely Gábor Attila Petőfi-kutatóra és a szabadszállásiakra. Megszületett Petőfi Otthona Szabadszálláson. Pontosan ott, azon a telken, ahol a nagy magyar költő, Petőfi Sándor a gyermekkorát töltötte.
Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat
Szombaton ismét megtelt élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Csongrádi úti tangazdasága, ahol hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 11. Mezgé Pikniket.
Így lesz gyönyörű az őszi gyep – szakértői tanácsok lépésről lépésre
Sokan csak tavasszal gondolnak a fűvetésre, pedig a szakértők szerint az ősz adja a legideálisabb körülményeket. Az őszi kert megfelelő előkészítésével sok bosszúságot spórolhatunk meg, és már tavasszal élvezhetjük a sűrű, üde zöld gyep látványát.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Rég elfeledett képeken mutatjuk a ritka állatkerti és cirkuszi pillanatokat – fotók
Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket – fotók