Baleset balesetet követett, több ember is megsérült az utakon

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy újabb áru miatt rendeltek el termékvisszahívást, több balesetről is olvashat, illetve egy eltűnt lányról írtunk.

Volánbusz elé lépett egy fiatal lány a zebrán csütörtökön délután. A balesethez a mentőket is riasztották

Fotó: Pozsgai Ákos

Csütörtök délután Kiskunhalason, a Kárpát utca és a Fazekas Mihály utca kereszteződésében egy fiatal lány hirtelen kiszaladt az útra, és nekifutott egy menetrend szerint közlekedő Volánbusznak. A baleset helyszínére több mentőautó is érkezett.

Négy mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösre, egy rendőr meghalt

Borzalmas szerencsétlenség történt napra pontosan 8 éve Kecskemétnél az M5-ös autópályán. A halálos balesetben ketten vesztették életüket, hárman súlyosan megsérültek.

Szigor jön a fiatal sofőröknek, könnyítés az időseknek – így változik a jogosítvány

Szűk egy évtized alatt alapjaiban változik meg a közlekedés Európában. 2033-tól minden európai uniós tagállamban kötelező lesz a digitális jogosítvány használata. Az új szabályok külön a kezdő sofőröket és az időseket is érinteni fogja. Mutatjuk a részleteket.

Túlélte a kegytelen kínzást Rozi kutya, már Halloween-jelmezben sétálgat a menhelyen

Rozi kutya is készül a Halloweenra. Ezzel a címmel posztolt videót a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület. A rövid videóban bemutatják, hogy a szeptember elején gondozásukba került megkínzott Rozi kutya egyre jobb állapotban van.

Mérgező szert találtak a maté teában, rendkívül veszélyes elfogyasztani

A magyar hatóság figyelmeztetést adott ki. Határértéket meghaladó növényvédőszer-maradvány miatt termékvisszahívást rendeltek el a népszerű maté teára.

Nyoma veszett egy fiatal kecskeméti lánynak, ezt lehet tudni Edina eltűnéséről

Aki látta, tegyen bejelentést a rendőrségen! Körözést rendeltek el egy eltűnt 15 éves kecskeméti lányra.

Egy rendőr szeme láttára ütközött autónak a rolleres

A rolleres Kiskunhalas utcáin haladva megszegte az elsőbbségadás szabályait.

A piros jelzés és a lezárt sorompó sem állította meg a nőt, mások életét is veszélyeztette

A tilos jelzés ellenére hajtott be a vasúti átjáróba, ahol a sorompó csapórúdját is letörte egy autós. Vádat emeltek a sofőrrel szemben.