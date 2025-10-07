1 órája
Ketten megsérültek a csávolyi balesetben, kihajítottak egy tetemet a menhelynél
Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy ki esett ki Az Árulók műsorából, az 55-ös főúton történt balesetről, illetve arról, hogy egy tetemet találtak az állatmenhelynél.
Sertéstetemet találtak az állatmenhelynél, rendőrségi ügy lett az elborzasztó esetből
Elképesztő eset! Valaki állati tetemet dobott ki az állatmenhely mellé, a régi dögkútnál.
Kikerült a standokra az ősz sztárja, hiába borsos az ára, most kell enni ebből a szuperélelmiszerből
Árvácskáktól virítanak a standok. A kecskeméti piacon bőséges a kínálat virágokból, gyümölcsökből és zöldségekből, de a gombakedvelők sem távoznak innen üres kézzel. Bár a vargánya ritkán bukkan fel a piacon, ha sikerül kifogni, igazi főnyeremény.
Többször megpördült a levegőben az autó, két embert kórházba szállítottak a baleset miatt
Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. A balesethez a mentőket is riasztották.
Hajdú Pétert saját társa buktatta le Az Árulókban!
Hajdú Péter lett a játék első kiesett árulója, méghozzá úgy, hogy saját gyilkostársa árulta be. Fordulatokban bővelkedett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódja.
Meglopott egy gyereket és egy alvó férfit is kifosztott a román férfi – a rablástól sem riadt vissza
Egy román férfi és nő társa több bűncselekményt is elkövetett Kecskeméten. Rablással és lopással próbáltak pénzhez, illetve értékekhez jutni, most felelniük kell a tetteikért.
Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban
Újra melegek a radiátorok, szeptember végén Kecskeméten is elindult a távfűtés. A fűtési szezonban azonban nemcsak a radiátorok melegszenek fel, hanem a számlák is megugorhatnak, hacsak nem figyelünk oda néhány egyszerű, de hatékony takarékossági tippre.
Megfékezhető a dióburok-fúrólégy pusztítása, így mentheti meg az elfeketedett termést
Ez a rovar magasan a legnagyobb ellensége a diónak több szempontból is. Van azonban több olyan módszer is, ami használ a dióburok-fúrólégy kártevése ellen, és megmentheti az elfeketedett termést.
Ezekre a napokra érdemes szabadságot kérni 2026-ban, így alakulnak a munkaszüneti napok
Kiderült, hogy melyik napokon nem kell munkába menni jövőre, és hogy mikor kell pluszban dolgozni. A Magyar Közlöny pontos adataiból megtudtuk mikorra esnek 2026-ban az ünnepnapok, munkaszüneti napok és plusz munkanapok.
Ha nem tud ellenállni a csokoládénak, ez a finomság segíthet leszokni az édességekről
Amikor hűvös, esős idő van, sokan inkább bekuckózunk otthon, és ilyenkor könnyen előkerülnek az édességek is, amik azonban nincsenek jó hatással az egészségünkre. Épp ezért van egy jobb ötletünk: próbálja ki a szárított fügét!
