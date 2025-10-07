Ketten megsérültek a csávolyi balesetben, kihajítottak egy tetemet a menhelynél

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ketten megsérültek a csávolyi balesetben, arról, hogy ki esett ki Az Árulókból, illetve hogy sertéstetemet találtak az állatmenhelynél.

Az 55-ös főút történt balesetben ketten megsérültek

Fotó: Pozsgai Ákos

Sertéstetemet találtak az állatmenhelynél, rendőrségi ügy lett az elborzasztó esetből

Elképesztő eset! Valaki állati tetemet dobott ki az állatmenhely mellé, a régi dögkútnál.

Kikerült a standokra az ősz sztárja, hiába borsos az ára, most kell enni ebből a szuperélelmiszerből

Árvácskáktól virítanak a standok. A kecskeméti piacon bőséges a kínálat virágokból, gyümölcsökből és zöldségekből, de a gombakedvelők sem távoznak innen üres kézzel. Bár a vargánya ritkán bukkan fel a piacon, ha sikerül kifogni, igazi főnyeremény.

Többször megpördült a levegőben az autó, két embert kórházba szállítottak a baleset miatt

Árokba borult egy személyautó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán. A balesethez a mentőket is riasztották.

Hajdú Pétert saját társa buktatta le Az Árulókban!

Hajdú Péter lett a játék első kiesett árulója, méghozzá úgy, hogy saját gyilkostársa árulta be. Fordulatokban bővelkedett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódja.

Meglopott egy gyereket és egy alvó férfit is kifosztott a román férfi – a rablástól sem riadt vissza

Egy román férfi és nő társa több bűncselekményt is elkövetett Kecskeméten. Rablással és lopással próbáltak pénzhez, illetve értékekhez jutni, most felelniük kell a tetteikért.

Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban

Újra melegek a radiátorok, szeptember végén Kecskeméten is elindult a távfűtés. A fűtési szezonban azonban nemcsak a radiátorok melegszenek fel, hanem a számlák is megugorhatnak, hacsak nem figyelünk oda néhány egyszerű, de hatékony takarékossági tippre.

Megfékezhető a dióburok-fúrólégy pusztítása, így mentheti meg az elfeketedett termést

Ez a rovar magasan a legnagyobb ellensége a diónak több szempontból is. Van azonban több olyan módszer is, ami használ a dióburok-fúrólégy kártevése ellen, és megmentheti az elfeketedett termést.