Egy embert elütöttek a zebrán, hihetetlen, hány ittas sofőrt állítottak meg a rendőrök
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy több mint 500 sofőrt ellenőriztek a rendőrök, súlyos betegséget okozhat az alváshiány, valamint írtunk egy keceli balesetről is.
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy mikre éri meg most lecsapni az akciós újságok szerint, hogy melyik az a zöldség amely igazi vitaminbomba, és ősszel is fogyasztható, valamint a keceli balesetnél készült videónkat is megnézheti cikkünkben.
Ilyet még a rendőrök sem láttak! Több mint 500 sofőrt ellenőriztek, de meglepő fordulatot vett a szondaparti
Hétről hétre több ittas vezetőt is kiszűr a rendőrség a közúti ellenőrzések során – ezekről a közlekedésrendészeti összefoglalókban rendszeresen beszámolnak. Ezúttal azonban kivételesen jó hírről adott tájékoztatást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: a pénteken Kecskeméten tartott ittasság-ellenőrzés során egyetlen sofőr sem fogyasztott alkoholt a volán mögé ülés előtt.
Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók
Fuss, hogy lélegezz 4.0 címmel jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a DiabManók Egyesülete közösen szervezte meg.
Súlyos betegséget okozhat az alváshiány, mutatunk 3 bevált módszert, amivel elkerülhető a szorongás
A folyamatos stressz és digitális túlterhelés egyre több ember életét nehezíti meg. Az alvászavar, különösen a szorongásos eredetű inszomnia, 2025-re globális problémává nőtte ki magát. A szakértők pedig egyre határozottabban figyelmeztetnek: ha nem pihenjük ki magunkat, annak súlyos következményei lehetnek.
Ezekre megéri lecsapni! Hasznos kütyük, esőálló gyerekruha és egy retró meglepetés
Ahogy hűvösödnek a napok, mindenki igyekszik felkészülni az őszre – legyen szó főzésről, öltözködésről vagy a kényelmes otthoni pihenésről. Az akciós újság ezen a héten is számos praktikus és izgalmas terméket tartogat, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és egy kis nosztalgiát is csempésznek a hétköznapokba.
Zebrán áthaladó gyalogost gázoltak, kórházba került a baleset miatt
Kerékpárját toló gyalogost gázoltak el a zebrán Kecelen, a Kossuth utcán szombaton délelőtt. A balesethez a mentőket is riasztották.
Ősszel is igazi vitaminbomba ez a zöldség
Sokoldalúan elkészíthető, tele van vitaminnal és nagyon finom. Ez sok zöldségre igaz, de az már kevesebbre, hogy mindezen felül hatalmas százalékban vízből áll, így kiválóan hidratál és a diétázóknak is a titkos fegyvere lehet. A cukkinit kár lenne lehagyni a tányérokról.
A legrutinosabb sofőrök is sokszor elbuknak ebben a közlekedési szituációban
Biztos vagy benne, hogy minden közlekedési szituációban jó döntést hoznál? Teszteld a tudásod legújabb KRESZ-tesztünkkel!
Szívből jövő köszönet, gálával és díjakkal köszöntötték az időseket
Több száz kecskeméti nyugdíjas gyűlt össze a Hírös Agórában péntek délután. Az idősek napja alkalmából nemcsak díjátadó, hanem gálaműsor is fogadta őket.
Rég elfeledett képeken mutatjuk a ritka állatkerti és cirkuszi pillanatokat – fotók
