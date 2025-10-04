Egy embert elütöttek a zebrán, hihetetlen, hány ittas sofőrt állítottak meg a rendőrök

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy mikre éri meg most lecsapni az akciós újságok szerint, hogy melyik az a zöldség amely igazi vitaminbomba, és ősszel is fogyasztható, valamint a keceli balesetnél készült videónkat is megnézheti cikkünkben.

Kerékpárját toló gyalogost gázoltak el a zebrán Kecelen. A balesethez a mentőket is riasztották

Fotó: Pozsgai Ákos

Ilyet még a rendőrök sem láttak! Több mint 500 sofőrt ellenőriztek, de meglepő fordulatot vett a szondaparti

Hétről hétre több ittas vezetőt is kiszűr a rendőrség a közúti ellenőrzések során – ezekről a közlekedésrendészeti összefoglalókban rendszeresen beszámolnak. Ezúttal azonban kivételesen jó hírről adott tájékoztatást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: a pénteken Kecskeméten tartott ittasság-ellenőrzés során egyetlen sofőr sem fogyasztott alkoholt a volán mögé ülés előtt.

Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók

Fuss, hogy lélegezz 4.0 címmel jótékonysági futást rendeztek szombaton Kecskeméten, a szabadidőközpontban. A Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány és a DiabManók Egyesülete közösen szervezte meg.

Súlyos betegséget okozhat az alváshiány, mutatunk 3 bevált módszert, amivel elkerülhető a szorongás

A folyamatos stressz és digitális túlterhelés egyre több ember életét nehezíti meg. Az alvászavar, különösen a szorongásos eredetű inszomnia, 2025-re globális problémává nőtte ki magát. A szakértők pedig egyre határozottabban figyelmeztetnek: ha nem pihenjük ki magunkat, annak súlyos következményei lehetnek.

Ezekre megéri lecsapni! Hasznos kütyük, esőálló gyerekruha és egy retró meglepetés

Ahogy hűvösödnek a napok, mindenki igyekszik felkészülni az őszre – legyen szó főzésről, öltözködésről vagy a kényelmes otthoni pihenésről. Az akciós újság ezen a héten is számos praktikus és izgalmas terméket tartogat, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és egy kis nosztalgiát is csempésznek a hétköznapokba.

Zebrán áthaladó gyalogost gázoltak, kórházba került a baleset miatt

Kerékpárját toló gyalogost gázoltak el a zebrán Kecelen, a Kossuth utcán szombaton délelőtt. A balesethez a mentőket is riasztották.