október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

2 órája

Új fejezet kezdődik a sportéletben, a jövő évtől az állam működteti a bajai sportuszodát

Címkék#sportlétesítmény#Bajai Sportuszoda#tanuszoda

Hosszú távú biztonságot és fejlesztési lehetőséget kap a bajai sportélet. 2026-tól állami kézbe kerül a Bajai Sportuszoda, amelynek működtetését a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség veszi át.

Rab Rita

A Magyar Kormány döntése értelmében a Bajai Sportuszoda 2026. január 1-jétől állami üzemeltetésbe kerül, működtetéséről a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség gondoskodik majd. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a sportuszoda közfeladatokat ellátó sportingatlanná minősül és a magyar állam tulajdonába kerül. Az állam biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat is, így a Bajai Sportuszoda hosszú távon biztonságos, fenntartható és mindenki számára elérhető maradhat – közölte közösségi oldalára feltöltött videójában dr. Bari Bernadett polgármester.

a Bajai Sportuszoda
A jövő évtől állami kézbe kerül a Bajai Sportuszoda
Fotó: Rab Rita

A Bajai Sportuszoda sorsa örök téma volt

A  megállapodás létrejöttében nagy szerepet játszott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Ez a döntés hosszú távon is a bajai sportélet és a közösség javát szolgálja. Megnyugtató jövőkép lehet úszók, vízilabdázók, triatlonosok és a szabadidejükben az uszodát használók számára.

Az elmúlt években jelentős kormányzati támogatásban részesült a bajai sportlétesítmény. Ennek előzményeként arról beszámoltunk, hogy a bajai kéviselőtestület tagjai 2022. októberi ülésükön tárgyalták a bajai sportuszoda költségvetési támogatását. Akkor, az ülés előtti napokban dr. Bari Bernadett polgármester bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy a Bajai Sportuszoda bezárásra kerülhet november elsejétől. A hír hatására sokan felháborodtak, főként azok körében, akik sportolóként, sportoló gyermekek szülőjeként érintettek a kérdésben. Ezt követően a Fidesz-KDNP képviselőcsoport részben erre való tekintettel, részben a költségvetési kérdések megoldása szempontjából, elengedhetetlennek tartotta a döntések meghozatala előtti egyeztetéseket, közös javaslatok kidolgozását, az érintettek minél szélesebb körű bevonása mellett. Az egyeztetések megtörténtek. Majd megérkezett az anyagi segítség, hiszen novemberben a kormány több mint 20 millió forinttal támogatta már a létesítmény működtetését.

Élményfürdő is épül

A következő évben, 2023-ban pedig októberig ismét újabb 8,2 millió forinttal támogatta a kormány a Bajai Sportuszoda működését. Akkor az örömhírt Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be 2023. májusában. Az önkormányzat az összeget az uszoda közüzemi költségeinek finanszírozására használhatta fel. A bajai sportlétesítménnyel kapcsolatos híradások a továbbiakban arról számoltak be, hogy mivel folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon, egy erről szóló kormányhatározat szerint – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda létesül. 

A 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt a következő öt évben kezdődik. A 41 beruházás zöme vidéken indul a 2030-ig terjedő időszakban és a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. A legnagyobb beruházások között van a Bajai Sportuszoda és Élményfürdő megvalósítása, ami 55,8 milliárd forintba kerül. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu