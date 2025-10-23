Új fejezet kezdődik a sportéletben, a jövő évtől az állam működteti a bajai sportuszodát

A Magyar Kormány döntése értelmében a Bajai Sportuszoda 2026. január 1-jétől állami üzemeltetésbe kerül, működtetéséről a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség gondoskodik majd. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a sportuszoda közfeladatokat ellátó sportingatlanná minősül és a magyar állam tulajdonába kerül. Az állam biztosítja a szükséges pénzügyi forrásokat is, így a Bajai Sportuszoda hosszú távon biztonságos, fenntartható és mindenki számára elérhető maradhat – közölte közösségi oldalára feltöltött videójában dr. Bari Bernadett polgármester.

A jövő évtől állami kézbe kerül a Bajai Sportuszoda

Fotó: Rab Rita

A Bajai Sportuszoda sorsa örök téma volt

A megállapodás létrejöttében nagy szerepet játszott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. Ez a döntés hosszú távon is a bajai sportélet és a közösség javát szolgálja. Megnyugtató jövőkép lehet úszók, vízilabdázók, triatlonosok és a szabadidejükben az uszodát használók számára.

Az elmúlt években jelentős kormányzati támogatásban részesült a bajai sportlétesítmény. Ennek előzményeként arról beszámoltunk, hogy a bajai kéviselőtestület tagjai 2022. októberi ülésükön tárgyalták a bajai sportuszoda költségvetési támogatását. Akkor, az ülés előtti napokban dr. Bari Bernadett polgármester bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy a Bajai Sportuszoda bezárásra kerülhet november elsejétől. A hír hatására sokan felháborodtak, főként azok körében, akik sportolóként, sportoló gyermekek szülőjeként érintettek a kérdésben. Ezt követően a Fidesz-KDNP képviselőcsoport részben erre való tekintettel, részben a költségvetési kérdések megoldása szempontjából, elengedhetetlennek tartotta a döntések meghozatala előtti egyeztetéseket, közös javaslatok kidolgozását, az érintettek minél szélesebb körű bevonása mellett. Az egyeztetések megtörténtek. Majd megérkezett az anyagi segítség, hiszen novemberben a kormány több mint 20 millió forinttal támogatta már a létesítmény működtetését.

Élményfürdő is épül

A következő évben, 2023-ban pedig októberig ismét újabb 8,2 millió forinttal támogatta a kormány a Bajai Sportuszoda működését. Akkor az örömhírt Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be 2023. májusában. Az önkormányzat az összeget az uszoda közüzemi költségeinek finanszírozására használhatta fel. A bajai sportlétesítménnyel kapcsolatos híradások a továbbiakban arról számoltak be, hogy mivel folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon, egy erről szóló kormányhatározat szerint – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda létesül.