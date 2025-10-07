október 7., kedd

Lezárták a bajai kilátót, hamarosan megújulva várja a látogatókat

#munkálatok#Türr István#kilátó#felújítás

A névadó halálának 200. évfordulójára megújul a Türr István kilátó. Az önkormányzat a bajai kilátó felújításáról az állagmegóvás mellett azért is döntött, hogy méltó módon emlékezhessenek meg a szabadságharcosról.

Pozsgai Ákos

A felújítási munkálatok október 6-án, hétfőn kezdődtek és várhatóan két hétig lesz lezárva a látogatók előtt a bajai kilátó. A helyreállítási és állagmegóvási munkálatok során az épület teljes belső homlokzatát felújítják, az emléktáblát restaurálják, valamint lefestik a korlátokat és új festést kapnak a kilátó körüli padok is. A felújítás várhatóan október 17-éig elkészül, és utána ismét megnyílik a Türr István kilátó a látogatók előtt.

A bajai kilátót lezárták
A bajai kilátó két hét alatt megújul
Forrás: Bajai Városházi Sajtóiroda Facebook-oldala

A bajai kilátó szimbólum

A szabadságharcos Türr István halálának 30. évfordulójára 1938-ban Miskolczy Ferenc és Nagy András tervei alapján elkészült bajai kilátó mára nemcsak a város, hanem a Duna magyarországi szakaszának is egyik ikonikus szimbólumává vált. Az önkormányzat ezért is döntött úgy, hogy a szabadságharcos halálának 200. évfordulójára felújítják a bajai kilátót.

Türr István emlékév

Baja megyei jogú város önkormányzata a bajai Türr István Múzeum 2025-re emlékévet hirdetett a bajai származású Türr István születésének 200. évfordulójára. A Türr István emlékév a város számára kiemelt jelentőséggel bír, a város leghíresebb szülöttjének állít emléket. Az emlékévhez kapcsolódó eseménysorozat célja, hogy szélesebb körben ismertté tegye Türr István – aki anyanyelvén kívül még nyolc nyelven beszélt – életművét, nemzetközi szerepvállalását. A szabadságharcos hagyatéka Baja identitásának és kulturális örökségének szerves része.

