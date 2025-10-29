október 29., szerda

Bácsvíz

2 órája

Újabb útszakaszt érintenek a munkálatok, négy hétig tarthat a forgalomkorlátozás

Címkék#Nyíri út#Bácsvíz Zrt#útlezárás#aszfaltozás

November elején újabb közlekedési nehézségekre számíthatnak a kecskemétiek. A Bácsvíz bejelentése szerint a Nyíri úton aszfaltozási munkálatok kezdődnek, amelyek négy hétig tartanak.

Orosz Fanni Flóra

A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint a gerincvezeték-rekonstrukciós munkálatok új szakaszába lépnek Kecskeméten. Az aszfaltozás november 3-án indul a Nyíri út – Jász utca – Balaton utca kereszteződésében, és várhatóan négy hétig tart. Az időjárás és a munkafolyamatok előrehaladása függvényében a kivitelezés üteme változhat, de a cél az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt befejeződjön a forgalmat korlátozó szakasz.

A Bácsvíz munkálatai miatt útlezárások lesznek
A Bácsvíz munkálatai miatt útlezárások lesznek, torlódásra kell készülni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ideiglenes lámpák segítik a forgalmat

A munkálatok ideje alatt a csomópontban négy ideiglenes forgalomirányító lámpa segíti a közlekedést. Ezek a lámpák a csúcsidőszakokban lassíthatják a forgalmat, ezért a Bácsvíz azt javasolja, hogy aki teheti, kerülőútvonalat válasszon. A forgalmi rend ideiglenes, de a szakemberek szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy a város vízhálózata korszerű, biztonságos és hosszú távon fenntartható maradjon.

A Bácsvíz türelmet kér

A Bácsvíz megértést és együttműködést kér a közlekedőktől. A korszerűsített vezetékek kevesebb hibalehetőséget, jobb vízminőséget és biztonságosabb ellátást biztosítanak. A vállalat arra kéri a lakosságot, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és közlekedjenek óvatosan a munkaterület környékén.

