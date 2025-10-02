Így látják a gyerekek a Bácska ízeit és értékeit – fotók

„A mi finom Bácskánk” című rajz- és fotópályázaton az óvodásoktól egészen a középiskolásokig fogadták az alkotásokat. A zsűri különösen értékelte az egyedi látásmódot, a kreatív megközelítést és a helyi értékek iránti érzékenységet. A Bácska Kultúrpalotában a napokban megrendezett Bácskai Nap látogatói megtekinthették a legjobb alkotásokat.

Bácska ízeit vitték papírra a bajai fiatalok

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A legfiatalabb tehetségek

Az óvodás korosztályban különdíjat kapott Aladics Sára a Szent László Óvodából, Pázsi Lia a Lőkert sori óvodából, Fenyves Mónika szintén a Szent László óvodából, valamint Schmidt Gergő a Petőfi utcai óvodából. A dobogós helyezettek között szerepelt Kecskés Emili (3. hely) a Lőkert sori óvodából, Gyuricza Fanni (2. hely) és Molnár Olívia (1. hely), mindketten a Szent László Általános Művelődési Központból.

Az általános iskola alsó tagozatosai közül Schwicker Krisztián, a Szent László ÁMK tanulója érdemelt ki első helyezést. A felső tagozatosok között Elő Lázár, a Magyar–Német Általános Művelődési Központ (MNÁMK) diákja nyerte el az első helyet.