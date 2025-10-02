október 2., csütörtök

Így látják a gyerekek a Bácska ízeit és értékeit – fotók

Fiatal tehetségeket díjaztak. A bajai Bácskai Nap keretében hirdették ki a rajz- és fotópályázat eredményét. „A mi finom Bácskánk” mottó jegyében sok szép alkotás született.

Sebestyén Hajnalka

„A mi finom Bácskánk” című rajz- és fotópályázaton az óvodásoktól egészen a középiskolásokig fogadták az alkotásokat. A zsűri különösen értékelte az egyedi látásmódot, a kreatív megközelítést és a helyi értékek iránti érzékenységet. A Bácska Kultúrpalotában a napokban megrendezett Bácskai Nap látogatói megtekinthették a legjobb alkotásokat.

Bácskai ízeit rajzolták meg,
Bácska ízeit vitték papírra a bajai fiatalok
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A legfiatalabb tehetségek

Az óvodás korosztályban különdíjat kapott Aladics Sára a Szent László Óvodából, Pázsi Lia a Lőkert sori óvodából, Fenyves Mónika szintén a Szent László óvodából, valamint Schmidt Gergő a Petőfi utcai óvodából. A dobogós helyezettek között szerepelt Kecskés Emili (3. hely) a Lőkert sori óvodából, Gyuricza Fanni (2. hely) és Molnár Olívia (1. hely), mindketten a Szent László Általános Művelődési Központból. 

Az általános iskola alsó tagozatosai közül Schwicker Krisztián, a Szent László ÁMK tanulója érdemelt ki első helyezést. A felső tagozatosok között Elő Lázár, a Magyar–Német Általános Művelődési Központ (MNÁMK) diákja nyerte el az első helyet.

Fiatal tehetségeket díjaztak Baján

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A középiskolások szép számban pályáztak

A középiskolás kategóriában különdíjban részesült Márton Csaba Dominik, Gyenge Csaba, Bogdán Bálint és Erős Balázs, mindannyian a Bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) tanulói. A harmadik helyezett Fekete Bálint lett, szintén a Bajai EGYMI-ből. A második helyen Zlatics Nimród Hunor végzett, míg Székely Petra első lett, mindketten a Türr István Technikum tanulói.

Bácska ízeit, hangulatát mutatták be

A pályázat nemcsak a fiatalok művészi tehetségét emelte ki, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a Bácska régió ízeit, hangulatát és értékeit új szemszögből mutassák be.

