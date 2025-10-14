2 órája
Bácska 2030: több ezren mondták el véleményüket a térség jövőjéről
Zsigó Róbert országgyűlési képviselő az elmúlt hónapokban Baja és térsége településeit járta végig, hogy meghallgassa az emberek véleményét az új kezdeményezéről. A Bácska 2030 program célja, hogy közösen határozzák meg a térség jövőjét és fejlesztési irányait.
Bácska 2030 az egyetértés jegyében
A képviselő elmondta: napjainkban gyakran az ellentétek, a viták és az irigység uralják a közéletet, a Bácska 2030 program azonban épp az ellenkezőjét kívánja erősíteni.
Mi nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. A célunk az volt, hogy közösen találjuk meg azokat a pontokat, amelyekben egyet tudunk érteni, és amelyek mentén együtt tudjuk építeni a térség jövőjét
– fogalmazott Zsigó Róbert.
Bácska régóta közös sorsközösség
A program során a térség számos településén tartottak fórumokat és személyes találkozókat, ahol az emberek elmondhatták véleményüket a fejlesztési tervekről. A képviselő szerint a Bácska régóta közös sorsközösség, és az itt élők véleménye nélkül nem lehet sikeres jövőt tervezni.
Zsigó Róbert kiemelte, hogy a legfontosabb célok között szerepelnek az útfejlesztések, köztük a Mohácsi-híd és a déli elkerülő út megvalósítása, valamint a munkahelyteremtés és a vidéki életminőség javítása.
Ezek mind olyan ügyek, amelyek nemcsak egy-egy települést, hanem az egész Bácskát érintik. Az útépítések mellett ide tartozik a turizmus fejlesztése, a helyi gazdák támogatása, és a falvaink további megerősítése is
– tette hozzá a politikus.
A kérdőíveket több mint hatezren töltötték ki
A beérkezett válaszokat a nyár folyamán rendszerezték és értékelték, most pedig a következő lépés az összegzés és az egyeztetés időszaka következik. A programhoz kapcsolódó kérdőíveket több mint hatezren töltötték ki.
Ősszel újra találkozunk a helyiekkel, hogy közösen értékeljük az eredményeket, és megegyezzünk abban, merre tartson a Bácska. Minden fórumon az a cél, hogy kimondjuk: mi az, ami valóban összeköt bennünket
– hangsúlyozta Zsigó Róbert.
A politikus elmondta: a közösen kialakított javaslatok és célok alkotják majd a „Bácskaiak Programját”, amelynek megvalósításáért a következő években együtt fognak dolgozni.
Ez lesz a mi közös nevezőnk, az a program, amelyet együtt alkotunk meg, és együtt viszünk sikerre. Eljött a mi időnk – alakítsuk együtt a Bácska jövőjét
– zárta gondolatait Zsigó Róbert.
