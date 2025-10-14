október 14., kedd

Bácska 2030: több ezren mondták el véleményüket a térség jövőjéről

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő az elmúlt hónapokban Baja és térsége településeit járta végig, hogy meghallgassa az emberek véleményét az új kezdeményezéről. A Bácska 2030 program célja, hogy közösen határozzák meg a térség jövőjét és fejlesztési irányait.

Márton Anna

Az elmúlt hónapokban a választókörzet településeit járta végig Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, hogy személyesen is meghallgassa az emberek véleményét a Bácska 2030 programról. A tavasz óta zajló kezdeményezés célja, hogy a térség jövőjét meghatározó ügyekben közös nevezőt találjanak, és együtt határozzák meg Bácska fejlődésének irányait.

Bácska 2030 a bajaiak jövőjéért
A Bácska 2030 program célja, hogy közösen határozzák meg a térség jövőjét és fejlesztési irányait
Bácska 2030 az egyetértés jegyében

A képviselő elmondta: napjainkban gyakran az ellentétek, a viták és az irigység uralják a közéletet, a Bácska 2030 program azonban épp az ellenkezőjét kívánja erősíteni. 

Mi nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. A célunk az volt, hogy közösen találjuk meg azokat a pontokat, amelyekben egyet tudunk érteni, és amelyek mentén együtt tudjuk építeni a térség jövőjét

– fogalmazott Zsigó Róbert.

Bácska régóta közös sorsközösség

A program során a térség számos településén tartottak fórumokat és személyes találkozókat, ahol az emberek elmondhatták véleményüket a fejlesztési tervekről. A képviselő szerint a Bácska régóta közös sorsközösség, és az itt élők véleménye nélkül nem lehet sikeres jövőt tervezni.

Zsigó Róbert kiemelte, hogy a legfontosabb célok között szerepelnek az útfejlesztések, köztük a Mohácsi-híd és a déli elkerülő út megvalósítása, valamint a munkahelyteremtés és a vidéki életminőség javítása. 

Ezek mind olyan ügyek, amelyek nemcsak egy-egy települést, hanem az egész Bácskát érintik. Az útépítések mellett ide tartozik a turizmus fejlesztése, a helyi gazdák támogatása, és a falvaink további megerősítése is

– tette hozzá a politikus.

A kérdőíveket több mint hatezren töltötték ki

A beérkezett válaszokat a nyár folyamán rendszerezték és értékelték, most pedig a következő lépés az összegzés és az egyeztetés időszaka következik. A programhoz kapcsolódó kérdőíveket több mint hatezren töltötték ki. 

Ősszel újra találkozunk a helyiekkel, hogy közösen értékeljük az eredményeket, és megegyezzünk abban, merre tartson a Bácska. Minden fórumon az a cél, hogy kimondjuk: mi az, ami valóban összeköt bennünket

– hangsúlyozta Zsigó Róbert.

A politikus elmondta: a közösen kialakított javaslatok és célok alkotják majd a „Bácskaiak Programját”, amelynek megvalósításáért a következő években együtt fognak dolgozni. 

Ez lesz a mi közös nevezőnk, az a program, amelyet együtt alkotunk meg, és együtt viszünk sikerre. Eljött a mi időnk – alakítsuk együtt a Bácska jövőjét

– zárta gondolatait Zsigó Róbert.

