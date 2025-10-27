Egységes call center, új szakrendelések – hatalmas változások jönnek a járóbeteg-ellátásban

Dr. Boskó Mónika 2000-ben belgyógyászatból, majd 2006-ban pedig kardiológiából szakvizsgázott. Azóta dolgozik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fekvőbeteg-ellátási részlegén, illetve a járóbeteg-ellátásban, aktív tagja az EU kardiográfiás laborcsapatának. Rendszeresen részt vesz az orvostanhallgatók és a rezidensek gyakorlati oktatásában.

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban újra van vezetője a járóbeteg ellátásnak

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A beteg nem diagnózis, hanem ember

Az elején elmondta: a kardiológiát azért szerette meg, mert egyszerre precíz és gyors döntéseket igénylő terület. Egy jól megválasztott diagnosztikai lépés vagy terápia azonnal javíthat egy ember állapotán. Nagyapja belgyógyász volt Kecskeméten, édesapja házi gyermekorvosként dolgozott.

Gyermekként azt látta, hogy az orvoslás nem munkaköri leírás, hanem egy életforma, felelősség a közösség felé, figyelem a legkiszolgáltatottabbak felé, és alázat a tudás iránt.

Nagyapjától és édesapjától tanulta meg: a beteg nem diagnózis, hanem ember, akinek élete, családja, félelmei vannak. Ezt a szemléletet igyekszik minden nap, minden döntésébe belevinni.

Dr. Boskó Mónika célja, a betegút lerövidítése, a gyorsabb szakellátás

Fotó: Rádió 1 Gong

Stratégiai prioritás a betegellátás

A kinevezése kapcsán elmesélte: a kecskeméti járóbeteg-szakellátás vezetői pozíciója immár 8 éve betöltetlen volt, átmenetileg az aktuális orvosigazgatók látták el a feladatot, ami egy ideig működött is. Közben azonban a környezet drámaian megváltozott, a környékbeli kórházak profilváltása, a kecskeméti Honvédkórház járóbeteg rendelésének fokozatos bezárása, a digitalizáció és a betegirányítás komplexebbé válása együtt olyan plusz terhet hozott, amit már nem lehetett mellékállásban irányítani. A kórház új vezetése számára azonban stratégiai prioritás a betegellátás. Ennek a jele az is, hogy most vezetőt neveztek ki a járóbeteg-szakellátás élére.

Nőtt a betegszám

A Honvédkórház járóbeteg szakrendeléseinek bezárása nem egyszerre, hanem lépcsőzetesen történt meg. A betegellátás a kecskeméti kórházban folyik tovább. Ennek kapcsán a főorvosnő kiemelte: ez együtt jár a betegszám emelkedésével, a kapacitások újraosztásával és új rendelési idősávoknak a megnyitásával. A feladatuk az, hogy ezt a többletet úgy kezeljék, hogy közben a minőség és a biztonság ne csorbuljon. Ennek érdekében folyamatosan egyeztet a kollegákkal az átszervezésekről.