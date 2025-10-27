36 perce
Egységes call center, új szakrendelések – hatalmas változások jönnek a járóbeteg-ellátásban
Harmincegy éve dolgozik az egészségügyi pályán. Dr. Boskó Mónika főorvos lett a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti járóbeteg ellátásának vezető főorvosa. Az augusztustól kinevezett doktornő életéről, szakmai célkitűzéseiről és eddig tapasztalatairól mesélt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Dr. Boskó Mónika 2000-ben belgyógyászatból, majd 2006-ban pedig kardiológiából szakvizsgázott. Azóta dolgozik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház fekvőbeteg-ellátási részlegén, illetve a járóbeteg-ellátásban, aktív tagja az EU kardiográfiás laborcsapatának. Rendszeresen részt vesz az orvostanhallgatók és a rezidensek gyakorlati oktatásában.
A beteg nem diagnózis, hanem ember
Az elején elmondta: a kardiológiát azért szerette meg, mert egyszerre precíz és gyors döntéseket igénylő terület. Egy jól megválasztott diagnosztikai lépés vagy terápia azonnal javíthat egy ember állapotán. Nagyapja belgyógyász volt Kecskeméten, édesapja házi gyermekorvosként dolgozott.
Gyermekként azt látta, hogy az orvoslás nem munkaköri leírás, hanem egy életforma, felelősség a közösség felé, figyelem a legkiszolgáltatottabbak felé, és alázat a tudás iránt.
Nagyapjától és édesapjától tanulta meg: a beteg nem diagnózis, hanem ember, akinek élete, családja, félelmei vannak. Ezt a szemléletet igyekszik minden nap, minden döntésébe belevinni.
Stratégiai prioritás a betegellátás
A kinevezése kapcsán elmesélte: a kecskeméti járóbeteg-szakellátás vezetői pozíciója immár 8 éve betöltetlen volt, átmenetileg az aktuális orvosigazgatók látták el a feladatot, ami egy ideig működött is. Közben azonban a környezet drámaian megváltozott, a környékbeli kórházak profilváltása, a kecskeméti Honvédkórház járóbeteg rendelésének fokozatos bezárása, a digitalizáció és a betegirányítás komplexebbé válása együtt olyan plusz terhet hozott, amit már nem lehetett mellékállásban irányítani. A kórház új vezetése számára azonban stratégiai prioritás a betegellátás. Ennek a jele az is, hogy most vezetőt neveztek ki a járóbeteg-szakellátás élére.
Nőtt a betegszám
A Honvédkórház járóbeteg szakrendeléseinek bezárása nem egyszerre, hanem lépcsőzetesen történt meg. A betegellátás a kecskeméti kórházban folyik tovább. Ennek kapcsán a főorvosnő kiemelte: ez együtt jár a betegszám emelkedésével, a kapacitások újraosztásával és új rendelési idősávoknak a megnyitásával. A feladatuk az, hogy ezt a többletet úgy kezeljék, hogy közben a minőség és a biztonság ne csorbuljon. Ennek érdekében folyamatosan egyeztet a kollegákkal az átszervezésekről.
Betegirányítás, előjegyzés, új ambulanciák
Dr. Boskó Mónika kifejtette a részleteket. Három fronton dolgoznak. Az első a betegirányítás. A cél, hogy az előjegyzés legyen elérhető és átlátható. Ha a beteg nem tud időpontot kérni, ez minden mást is hátráltat. Így kulcsfontosságú a call center fejlesztése és egységesítése.
A második szempont az előjegyzési stratégia. Maximum három hónapra nyitják meg a rendelési időpontokat. – Az a tapasztalatuk, hogy a fél évre kapott időpontokra többen már nem jönnek el. Így üres lyukak keletkeznek, amelyeket más már nem tud igénybe venni. A rövidebb időablak növeli a megjelenési arányt és csökkenti a holtidőt – mondta Dr. Boskó Mónika.
A harmadik front pedig az új, célzott ambulanciák nyitása. Ha a szívelégtelenség, a diabéteszes láb vagy a dietetikus tanácsadás külön felületet kap, gyorsabb és pontosabb lesz a betegút, kevésbé torlódik fel egy-egy általános rendelés.
Call Center leterheltségén már dolgoznak
A call center már működik. Korábban minden szakrendelésen saját telefon csörgött gyakran a rendelés közben, ami zavarta a betegek gyógyítását, illetve a betegeknek nehéz volt azt is kitalálni, hogy hova telefonáljanak. A call centerrel egy helyre futnak be a hívások, itt kérhető az időpont, itt kapnak tájékoztatást a betegek. Az azonban még kihívást jelent, hogy az órási számú, 21 ezer telefonhívást kezeljék. Dolgoznak a problémán.
Újdonságok a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban
A főorvosnő szólt az új szakrendelésekről, új ambulanciákról. Két irányt céloztak meg: kapacitás bővítés és specializálódás. Ennek keretében fejlesztik a szakrendeléseket, új érsebész kollégák érkeztek az intézménybe, az ő segítségükkel erősítik a rendelést, célzottan fogadnak perifériás érbetegeket.
A kardiológián belül szívelégtelenség ambulanciát terveznek indítani, hiszen a szívelégtelen betegeknél a rendszeres kontroll, a gyógyszerbeállítás nagyon fontos, ez csökkentheti a kórházi felvételeknek a számát.
A cukorbetegség egyik súlyos szövődménye az az alsó végtagon jelentkezik, tervezik a diabéteszes lábambulancia megnyitását, ugyanis hogyha ezeket a szövődményeket korán felismerik, célzottan gondozzák, sokszor az amputáció is elkerülhetővé válik. Emellett néhány szakrendelésen, úgy mint a fül-orr-gégészet, a szemészet vagy a sebészet, eszközfejlesztést készítenek elő, hogy kisebb beavatkozások, járóbeteg keretek között elindulhassanak.
Háziorvosokkal összefognak
Dr. Boskó Mónika végül hangsúlyozta: a betegút ott kezdődik, hogy a háziorvos mit lát, mit gyanít és mit kér. Éppen ezért fontos a háziorvosok és a szakorvosok együttműködése, a rendszeres konzultáció. Ennek érdekében novemberben fórumot tartanak a háziorvosokkal, ahol közösen átbeszélik a betegutakat, a tervezett lépéseket, hogy a jövőben a beteg a leggyorsabban a legjobb helyre kerüljön és a legjobb ellátást kapja.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Baon podcast
- A szakértő kimondta: a tudomány a végleges téli időszámítás mellett teszi le a voksát
- Végre fellélegezhetnek az autósok, megszűnhetnek a dugók a forgalmas kereszteződésben
- Meteorológus a hosszú hétvége időjárásáról: „Ez már az a szélerősség, ami veszélyt okozhat”
- Kecskemét készen áll a fiatalok évére, megpályázzák az Ifjúsági Főváros 2026 címet
- Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút – fotók