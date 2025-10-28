Ennek a két Bács-Kiskun megyei településnek a nevét tart legtovább leírni

Hazánk és régiónk is bővelkedik hosszú és szépen hangzó településeknevekben. Mi most kiderítettük, melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települései közül az egyik a Duna partján fekszik. Fotó: Márton Anna / Forrás: Illusztráció

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése, vagyis inkább települései 15 betűből állnak. Azért a többes szám, mert két olyan településünk is van, ami 15 betűből áll:

Dunaszentbenedek,

Kiskunfélegyháza, amit szokás Petőfi és Móra városának is nevezni.

A második helyen is holtverseny alakult ki, ugyanis szintén kettő 14 betűs település is van vármegyénkben:

A második helyen is holtverseny alakult ki, ugyanis szintén kettő 14 betűs település is van vármegyénkben: Szalkszentmárton,

Bugacpusztaháza.

A harmadik leghosszabb nevű település esetében hasonló a helyzet, három darab 13 betűs településünk van:

Felsőszentiván,

Kunszentmiklós,

Nemesnádudvar.

Amennyiben szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében hármas holtverseny van. 16 karakterből áll

Dunaszentbenedek,

Kiskunfélegyháza,

Szalkszentmárton.

Melyik Bács-Kiskun vármegye legrövidebb nevű települése?

A legrövidebb nevű Bács-Kiskun vármegyei települése nem okozott nagy fejtörést: ez a 3 betűs Rém.

Mi a helyzet a régióban?

Térségünk tökéletesen illeszkedik a többi alföldi vármegyéhez: Békés leghosszabb nevű települése, ami nálunk is ismert a sörfőzde miatt, szintén 15 betűből áll, és ugyanennyi betű kell Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű településének leírásához is.