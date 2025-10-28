október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holtverseny

1 órája

Ennek a két Bács-Kiskun megyei településnek a nevét tart legtovább leírni

Címkék#Kiskunfélegyháza#Bács-Kiskun vármegye#betű#Dunaszentbenedek

Hazánkban számos hosszú nevű település található. Mi most kiderítettük, melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.

Bátori Attila

Hazánk és régiónk is bővelkedik hosszú és szépen hangzó településeknevekben. Mi most kiderítettük, melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települései közül az egyik a Duna mentén van.
Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települései közül az egyik a Duna partján fekszik. Fotó: Márton Anna / Forrás: Illusztráció

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése

Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése, vagyis inkább települései 15 betűből állnak. Azért a többes szám, mert két olyan településünk is van, ami 15 betűből áll:

  • Dunaszentbenedek,
  • Kiskunfélegyháza, amit szokás Petőfi és Móra városának is nevezni.
    A második helyen is holtverseny alakult ki, ugyanis szintén kettő 14 betűs település is van vármegyénkben:
  • Szalkszentmárton,
  • Bugacpusztaháza.

A harmadik leghosszabb nevű település esetében hasonló a helyzet, három darab 13 betűs településünk van:

  • Felsőszentiván,
  • Kunszentmiklós,
  • Nemesnádudvar.

Amennyiben szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében hármas holtverseny van. 16 karakterből áll 

  • Dunaszentbenedek,
  • Kiskunfélegyháza,
  • Szalkszentmárton.

Melyik Bács-Kiskun vármegye legrövidebb nevű települése?

A legrövidebb nevű Bács-Kiskun vármegyei települése nem okozott nagy fejtörést: ez a 3 betűs Rém.

Mi a helyzet a régióban?

Térségünk tökéletesen illeszkedik a többi alföldi vármegyéhez: Békés leghosszabb nevű települése, ami nálunk is ismert a sörfőzde miatt, szintén 15 betűből áll, és ugyanennyi betű kell  Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű településének leírásához is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu