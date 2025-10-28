1 órája
Ennek a két Bács-Kiskun megyei településnek a nevét tart legtovább leírni
Hazánkban számos hosszú nevű település található. Mi most kiderítettük, melyik Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése.
Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése
Bács-Kiskun vármegye leghosszabb nevű települése, vagyis inkább települései 15 betűből állnak. Azért a többes szám, mert két olyan településünk is van, ami 15 betűből áll:
- Dunaszentbenedek,
- Kiskunfélegyháza, amit szokás Petőfi és Móra városának is nevezni.
A második helyen is holtverseny alakult ki, ugyanis szintén kettő 14 betűs település is van vármegyénkben:
- Szalkszentmárton,
- Bugacpusztaháza.
A harmadik leghosszabb nevű település esetében hasonló a helyzet, három darab 13 betűs településünk van:
- Felsőszentiván,
- Kunszentmiklós,
- Nemesnádudvar.
Amennyiben szétbontjuk a kettős betűket (például gy, sz), és csak a karakterszámot nézzük, akkor a legtöbb karakterből álló név esetében hármas holtverseny van. 16 karakterből áll
- Dunaszentbenedek,
- Kiskunfélegyháza,
- Szalkszentmárton.
Melyik Bács-Kiskun vármegye legrövidebb nevű települése?
A legrövidebb nevű Bács-Kiskun vármegyei települése nem okozott nagy fejtörést: ez a 3 betűs Rém.
Mi a helyzet a régióban?
Térségünk tökéletesen illeszkedik a többi alföldi vármegyéhez: Békés leghosszabb nevű települése, ami nálunk is ismert a sörfőzde miatt, szintén 15 betűből áll, és ugyanennyi betű kell Csongrád-Csanád vármegye leghosszabb nevű településének leírásához is.
