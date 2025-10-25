45 perce
Hétfőtől indul a licit a filléres ingatlanokért, 100 ezerért is kapni házat a NAV árverésén!
A legolcsóbb ingatlanokat itt fogja megtalálni. A NAV filléres árverést tart, ahol a választékok között van családi ház és lakás is! Mindenképp érdemes lecsapni a jó ajánlatokra, melyek hétfőn kerülnek árusításra.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverések felületén a jelenlegi ingatlanárakhoz képest fillérekért indítanak árveréseket. Ezeket a lakásokat, családi házakat és telkeket mindenképp érdemes átnézni, mert árverésük hétfőn kezdődik!
Filléres ingatlanok a NAV-árverésen
1. Nagyvenyimi társasházi lakás
A lakás egy külterületen fekvő 5 lakásos társasházban található, melyből már csak 2 lakás áll, 3 lakás lebontásra került vagy leomlott. A másik lakás tulajdonosa használja ennek a lakásnak a helyiségét is. Az ingatlan maga elhanyagolt állapotban van, a tulajodhányad pedig 1/2. A lakás külterületen helyezkedik el, és földes úton megközelíthető, alapterülete 52 négyzetméter.
Minimál ajánlat: 97 ezer 500 forint.
2. Hantosi családi ház
Ehhez a családi házhoz udvar is tartozik, és az ingatlanban összesen három szoba található. Jól megközelíthető, hiszen a központban van, kiépített út mellett. A szobák mellett van még konyha, kamra, nappali, fürdőszoba és WC is. A tulajdoni hányad 1/2. Az ingatlan állapota közepes, alapterülete pedig 110 négyzetméter.
Minimál ajánlat: 4 millió 200 ezer forint.
3. Mezőszentgyörgyi kivett, beépítetlen terület
Az ingatlan területe 1047 négyzetméter, és megközelíthetősége kiépített. A talaj minősége kötött, növényzete, kerítése nincs.
Minimál ajánlat: 633 ezer 750 forint.
4. Magyarszombatfai kivett, beépítetlen terület
Megközelíthetősége kiépített, területe pedig 228 négyzetméter. Növényzete füves, bokros és fás, kerítése pedig nincs.
Minimál ajánlat: 78 ezer forint.
