Így tanultak a természet titkairól a gyerekek az Erdők Hetén – fotók, videó

Négy felejthetetlen állomás

Nem volt ez másképp csütörtökön sem, az iskolások viszont részletesebben tanulhattak az állatokról, növényekről.

A négy állomás közül az elsőn egy tobozzal kellett beletalálniuk egy kosárba, miközben megtanulták, hogy például a róka és a mókus hogyan készülnek fel télre.

A második állomáson arról tanultak, hogy mit jelent az, ha egy termés, egy- vagy kétszikű, és külön megvizsgálhatták a termések belsejét. Emellett egy szarvas koponyáját is megmutatták a kis diákoknak, és elmesélték nekik többek között azt, hogy a szarvuk a sok növényevéstől nő ilyen nagyra.

A harmadik helyszínen a vonuló és állandó madarakról tanultak képek segítségével.

Az utolsó állomáson pedig következett egy kis erdészkedés. A gyerekek a madaraknak tettek ki eledelt a madáretetőbe, és vicces ügyességi játékokon vehettek részt, amit mindenki nagyon élvezett.