2 órája
Így tanultak a természet titkairól a gyerekek az Erdők Hetén – fotók, videó
Az óvodások után az iskolások is megcsodálhatták közelebbről a természet szépségét, és tanulhattak az erdő lakóiról. A Kecskeméti Arborétumban csütörtökön folytatódott az Erdők Hete programsorozat, ahová ismét rengetegen érkeztek.
A KEFAG (Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.) szervezésében valósulhatott meg az Erdők Hete programsorozat, melynek keretein belül az óvodások és az iskolások (alsó tagozatosok) izgalmas programokon vehettek részt a Kecskeméti Arborétum csodálatos környezetében szeptember 30-tól október 2-ig.
Csodás élmény a Kecskeméti Arborétumban
Mint arról korábban beszámoltunk, kedden és szerdán az óvodások vehettek részt az Erdők Hete programjain, akik annyian voltak, hogy ebben az éven a kedvükért két napot is szerveztek, a szokásos egy helyett. Ők az ország minden tájáról érkeztek, és nagyon élvezték a feladatokat.
A Kecskeméti Arborétumban folytatódott az Erdők Hete programsorozatFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Négy felejthetetlen állomás
Nem volt ez másképp csütörtökön sem, az iskolások viszont részletesebben tanulhattak az állatokról, növényekről.
A négy állomás közül az elsőn egy tobozzal kellett beletalálniuk egy kosárba, miközben megtanulták, hogy például a róka és a mókus hogyan készülnek fel télre.
A második állomáson arról tanultak, hogy mit jelent az, ha egy termés, egy- vagy kétszikű, és külön megvizsgálhatták a termések belsejét. Emellett egy szarvas koponyáját is megmutatták a kis diákoknak, és elmesélték nekik többek között azt, hogy a szarvuk a sok növényevéstől nő ilyen nagyra.
A harmadik helyszínen a vonuló és állandó madarakról tanultak képek segítségével.
Az utolsó állomáson pedig következett egy kis erdészkedés. A gyerekek a madaraknak tettek ki eledelt a madáretetőbe, és vicces ügyességi játékokon vehettek részt, amit mindenki nagyon élvezett.
