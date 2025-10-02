október 2., csütörtök

Így tanultak a természet titkairól a gyerekek az Erdők Hetén – fotók, videó

Címkék#baon videó#Erdők hete#program#arborétum

Az óvodások után az iskolások is megcsodálhatták közelebbről a természet szépségét, és tanulhattak az erdő lakóiról. A Kecskeméti Arborétumban csütörtökön folytatódott az Erdők Hete programsorozat, ahová ismét rengetegen érkeztek.

Brockmeyer Sophie Isabella

A KEFAG (Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.) szervezésében valósulhatott meg az Erdők Hete programsorozat, melynek keretein belül az óvodások és az iskolások (alsó tagozatosok) izgalmas programokon vehettek részt a Kecskeméti Arborétum csodálatos környezetében szeptember 30-tól október 2-ig. 

az arborétum környezetében tanulhattak a dákok
A Kecskeméti Arborétumban csütörtökön folytatódott az Erdők Hete programsorozat
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Csodás élmény a Kecskeméti Arborétumban

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden és szerdán az óvodások vehettek részt az Erdők Hete programjain, akik annyian voltak, hogy ebben az éven a kedvükért két napot is szerveztek, a szokásos egy helyett. Ők az ország minden tájáról érkeztek, és nagyon élvezték a feladatokat. 

A Kecskeméti Arborétumban folytatódott az Erdők Hete programsorozat

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

Négy felejthetetlen állomás

Nem volt ez másképp csütörtökön sem, az iskolások viszont részletesebben tanulhattak az állatokról, növényekről. 

A négy állomás közül az elsőn egy tobozzal kellett beletalálniuk egy kosárba, miközben megtanulták, hogy például a róka és a mókus hogyan készülnek fel télre. 

A második állomáson arról tanultak, hogy mit jelent az, ha egy termés, egy- vagy kétszikű, és külön megvizsgálhatták a termések belsejét. Emellett egy szarvas koponyáját is megmutatták a kis diákoknak, és elmesélték nekik többek között azt, hogy a szarvuk a sok növényevéstől nő ilyen nagyra. 

A harmadik helyszínen a vonuló és állandó madarakról tanultak képek segítségével. 

Az utolsó állomáson pedig következett egy kis erdészkedés. A gyerekek a madaraknak tettek ki eledelt a madáretetőbe, és vicces ügyességi játékokon vehettek részt, amit mindenki nagyon élvezett. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

