1 órája
Ötven év után templomban is kimondhatták az igent – aranylakodalmat ünnepelt az ifjú pár
Egyszerre voltak jegyespár és jubiláló házaspár. A Kecskeméten élő Kázmér Béla és felesége, Rózsika szombaton ünnepelte házasságuk 50 éves jubileumát, ugyanakkor friss házasként léptek ki a bugaci templomból. Az aranylakodalom nagy családi körben zajlott le.
A történet nem mindennapi, és egyben különleges is. Kázmér Béla és Csendes Rozália, Rózsika 1975. október 25-én kötött polgári keretek között házasságot. Akkor azonban nem engedték meg számukra a templomi szertartást. Ötven év elteltével az aranylakodalom friss egyházi házasságkötéssel vált teljessé.
Akkoriban az egyházi esketés szóba se jöhetett
A hatvanas évek végén járunk Bugacon. Rózsika a rosszul végződött házasságából, egy éves kisfiával, Istvánnal kilépett. Akkoriban nem volt elfogadott és elterjedt a válás. A szintén Bugacon élő Kázmér Bélával a hetvenes évek elején jött össze, akinek szerelme oly nagy volt, hogy örömmel kérte meg az elvált Rózsika kezét, és vállalta, hogy közösen nevelik fel a kisfiát.
A rossz előjelek ellenére boldogak 50 éve
A hetvenes években egy elvált asszony nem is gondolhatott egyházi esketésre, így csak polgári szertartás keretében fogadtak örök hűséget egymásnak Kecskeméten 1975. október 25-én. Nem indult jól az a nap. Sok vészjósló esemény történt. A jegyespár autója defektet kapott útban Kecskemétre, a násznép busza pedig lerobbant. Ennek ellenére a házasság nagy szeretetben tart immár 50 éve. Istvánnak született egy öccse is, Attila. Így ma már Rózsika és Béla 5 unokának és egy dédunokának örülhet.
Az aranylakodalom meglepetést is tartogatott
A Bugacon megtartott aranylakodalom és a templomi esküvő óriási élmény volt a számukra. A család szervezett meg mindent a jubileum alkalmából.
Nagyon boldogak voltak, hogy végre templomban is örök hűséget fogadhattak egymásnak és kifejezhették egymást iránti szeretetüket.
A polgári szertartáson pedig megerősítették az 50 éve kötött fogadalmukat. A mulatság nagyon jól sikerült, hajnalig ropták Bugacon. Plusz meglepetés volt a számukra, hogy a család egy fogatot is hozatott számukra, azzal mentek el a bugaci templomi esküvőre a bugaci Táltos panzióból.
Aranylakodalmat ünnepeltek BugaconFotók: Sebestyén Hajnalka
Szeretet, tisztelet és kompromisszum
S, hogy mi a titka a hosszú házasságnak? Mi tartja őket egymás mellett immár 50 éve? Mindketten ugyanúgy vélekedtek: a szeretet, az egymás iránti tisztelet és a kompromisszum. Egy kapcsolatért igenis dolgozni kell, de megéri.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!