Házasság

26 perce

Ötven év után templomban is kimondhatták az igent – aranylakodalmat ünnepelt az ifjú pár

#jubileum#aranylakodalom#házasság#templom

Egyszerre voltak jegyespár és jubiláló házaspár. A Kecskeméten élő Kázmér Béla és felesége, Rózsika szombaton ünnepelte házasságuk 50 éves jubileumát, ugyanakkor friss házasként léptek ki a bugaci templomból. Az aranylakodalom nagy családi körben zajlott le.

Sebestyén Hajnalka

A történet nem mindennapi, és egyben különleges is. Kázmér Béla és Csendes Rozália, Rózsika 1975. október 25-én kötött polgári keretek között házasságot. Akkor azonban nem engedték meg számukra a templomi szertartást. Ötven év elteltével az aranylakodalom friss egyházi házasságkötéssel vált teljessé. 

Az aranylakodalom a friss házasságkötéssel esett egybe
Az aranylakodalom hangulatát emelte az 50 éve még nem engedett egyházi házasságkötés, mely most megvalósulhatott
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Akkoriban az egyházi esketés szóba se jöhetett

A hatvanas évek végén járunk Bugacon. Rózsika a rosszul végződött házasságából, egy éves kisfiával, Istvánnal kilépett. Akkoriban nem volt elfogadott és elterjedt a válás. A szintén Bugacon élő Kázmér Bélával a hetvenes évek elején jött össze, akinek szerelme oly nagy volt, hogy örömmel kérte meg az elvált Rózsika kezét, és vállalta, hogy közösen nevelik fel a kisfiát. 

A rossz előjelek ellenére boldogak 50 éve

A hetvenes években egy elvált asszony nem is gondolhatott egyházi esketésre, így csak polgári szertartás keretében fogadtak örök hűséget egymásnak Kecskeméten 1975. október 25-én. Nem indult jól az a nap. Sok vészjósló esemény történt. A jegyespár autója defektet kapott útban Kecskemétre, a násznép busza pedig lerobbant. Ennek ellenére a házasság nagy szeretetben tart immár 50 éve. Istvánnak született egy öccse is, Attila. Így ma már Rózsika és Béla 5 unokának és egy dédunokának örülhet. 

Az aranylakodalom meglepetést is tartogatott

A Bugacon megtartott aranylakodalom és a templomi esküvő óriási élmény volt a számukra. A család szervezett meg mindent a jubileum alkalmából. 

Nagyon boldogak voltak, hogy végre templomban is örök hűséget fogadhattak egymásnak és kifejezhették egymást iránti szeretetüket. 

A polgári szertartáson pedig megerősítették az 50 éve kötött fogadalmukat. A mulatság nagyon jól sikerült, hajnalig ropták Bugacon. Plusz meglepetés volt a számukra, hogy a család egy fogatot is hozatott számukra, azzal mentek el a bugaci templomi esküvőre a bugaci Táltos panzióból. 

Aranylakodalmat ünnepeltek Bugacon

Fotók: Sebestyén Hajnalka

Szeretet, tisztelet és kompromisszum

S, hogy mi a titka a hosszú házasságnak? Mi tartja őket egymás mellett immár 50 éve? Mindketten ugyanúgy vélekedtek: a szeretet, az egymás iránti tisztelet és a kompromisszum. Egy kapcsolatért igenis dolgozni kell, de megéri. 

