1 órája

Több település áram nélkül marad a következő napokban – itt a lista

Címkék#MVM#áramszünet#tájékoztatás

Az MVM előre tervezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenes áramszünet várható. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.

Várkonyi Rozália

Az MVM tájékoztatása alapján október 6. és 10. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünetre kell számítani. Amennyiben az áramszolgáltatás a jelzett időpontot követően sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

áramszünet miatt gyertyával világít
Több települést is érinti az áramszünet
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható: 

  • Október 6-án: Baja, Dávod, Foktő, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kunbaracs, Kunfehértó, Ladánybene, Lajosmizse, Nagybaracska, Nagykőrös, Soltvadkert, Vaskút, 
  • Október 7-én: Baja, Csengele, Dunavecse, Dávod, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Újsolt
  • Október 8-án: Bácsbokod, Bácsborsód, Jakabszállás, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Nagybaracska, Solt, Soltvadkert, Öregcsertő, Tataháza, Tiszaalpár
  • Október 9-én: Baja, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kiskunhalas, Kiskőrös, Ladánybene, Nagykőrös, Szank
  • Október 10-én: Baja, Jakabszállás, Jánoshalma, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Ladánybene, Lajosmizse

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

