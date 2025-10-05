Több település áram nélkül marad a következő napokban – itt a lista

Az MVM tájékoztatása alapján október 6. és 10. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünetre kell számítani. Amennyiben az áramszolgáltatás a jelzett időpontot követően sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

Több települést is érinti az áramszünet

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:

Október 6-án: Baja, Dávod, Foktő, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kunbaracs, Kunfehértó, Ladánybene, Lajosmizse, Nagybaracska, Nagykőrös, Soltvadkert, Vaskút,

Baja, Dávod, Foktő, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kunbaracs, Kunfehértó, Ladánybene, Lajosmizse, Nagybaracska, Nagykőrös, Soltvadkert, Vaskút, Október 7-én: Baja, Csengele, Dunavecse, Dávod, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Újsolt

Baja, Csengele, Dunavecse, Dávod, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Újsolt Október 8-án: Bácsbokod, Bácsborsód, Jakabszállás, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Nagybaracska, Solt, Soltvadkert, Öregcsertő, Tataháza, Tiszaalpár

Bácsbokod, Bácsborsód, Jakabszállás, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Nagybaracska, Solt, Soltvadkert, Öregcsertő, Tataháza, Tiszaalpár Október 9-én: Baja, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kiskunhalas, Kiskőrös, Ladánybene, Nagykőrös, Szank

Baja, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kiskunhalas, Kiskőrös, Ladánybene, Nagykőrös, Szank Október 10-én: Baja, Jakabszállás, Jánoshalma, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Ladánybene, Lajosmizse

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.