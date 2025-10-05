2 órája
Több település áram nélkül marad a következő napokban – itt a lista
Az MVM előre tervezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenes áramszünet várható. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.
Az MVM tájékoztatása alapján október 6. és 10. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünetre kell számítani. Amennyiben az áramszolgáltatás a jelzett időpontot követően sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.
Itt várható áramszünet a következő héten
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:
- Október 6-án: Baja, Dávod, Foktő, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kunbaracs, Kunfehértó, Ladánybene, Lajosmizse, Nagybaracska, Nagykőrös, Soltvadkert, Vaskút,
- Október 7-én: Baja, Csengele, Dunavecse, Dávod, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Újsolt
- Október 8-án: Bácsbokod, Bácsborsód, Jakabszállás, Kecskemét, Kiskőrös, Kunfehértó, Nagybaracska, Solt, Soltvadkert, Öregcsertő, Tataháza, Tiszaalpár
- Október 9-én: Baja, Helvécia, Jakabszállás, Jánoshalma, Kiskunhalas, Kiskőrös, Ladánybene, Nagykőrös, Szank
- Október 10-én: Baja, Jakabszállás, Jánoshalma, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Ladánybene, Lajosmizse
Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.
