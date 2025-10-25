57 perce
Október végén áram nélkül maradnak a tanyák, nyolc órás kiesés várható
Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett helyszíneket és az áramszünetek pontos időpontjait.
Az MVM tájékoztatása szerint október 29. és 31. között karbantartási munkálatok miatt több tanyán tervezett áramszünet várható Kiskunfélegyházán. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.
Hol lesz áramszünet október végén?
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi helyszíneken áramszünet várható:
Október 29. 7:30–15:30
- XII. körzet tanya 104., 121., 131., 132., 149.
Október 31. 7:30–14:30
- VII. körzet tanya 31–65., 30–70., 61–75., 58–78., 117., 113–125., 114–126.
Kecskemét több pontján is áramszünet lesz a jövő héten
Az MVM tájékoztatása szerint Kecskeméten is több tanyát, illetve forgalmasabb utcát érint majd az áramszünet október 28. és 30. között:
Október 28. 7:30–15:30:
- Alsószéktó tanya, Hunyadi János tér, Kiskőrösi út, Talfája tanya
Október 29. 7:30–15:30:
- Alsószéktó, Alsószéktó tanya, Kiskőrösi út
Október 30. 8:00–14:00:
- Ballószög, Vörösmarty utca
Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.
