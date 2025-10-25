Október végén áram nélkül maradnak a tanyák, nyolc órás kiesés várható

Az MVM tájékoztatása szerint október 29. és 31. között karbantartási munkálatok miatt több tanyán tervezett áramszünet várható Kiskunfélegyházán. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján, így áramszünetre kell számítani

Hol lesz áramszünet október végén?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi helyszíneken áramszünet várható:

Október 29. 7:30–15:30

XII. körzet tanya 104., 121., 131., 132., 149.

Október 31. 7:30–14:30

VII. körzet tanya 31–65., 30–70., 61–75., 58–78., 117., 113–125., 114–126.

Kecskemét több pontján is áramszünet lesz a jövő héten

Az MVM tájékoztatása szerint Kecskeméten is több tanyát, illetve forgalmasabb utcát érint majd az áramszünet október 28. és 30. között:

Október 28. 7:30–15:30:

Alsószéktó tanya, Hunyadi János tér, Kiskőrösi út, Talfája tanya

Október 29. 7:30–15:30:

Alsószéktó, Alsószéktó tanya, Kiskőrösi út

Október 30. 8:00–14:00:

Ballószög, Vörösmarty utca

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.