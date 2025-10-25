október 25., szombat

MVM

1 órája

Október végén áram nélkül maradnak a tanyák, nyolc órás kiesés várható

Címkék#tanya#karbantartási munkálatok#áramszünet

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett helyszíneket és az áramszünetek pontos időpontjait.

Kovács Alexandra

Az MVM tájékoztatása szerint október 29. és 31. között karbantartási munkálatok miatt több tanyán tervezett áramszünet várható Kiskunfélegyházán. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

Áramszünetek Kiskunfélegyházán október 28. és 31. között
Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján, így áramszünetre kell számítani
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hol lesz áramszünet október végén?

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi helyszíneken áramszünet várható: 

Október 29. 7:30–15:30

  • XII. körzet tanya 104., 121., 131., 132., 149.

Október 31. 7:30–14:30

  • VII. körzet tanya 31–65., 30–70., 61–75., 58–78., 117., 113–125., 114–126.

Kecskemét több pontján is áramszünet lesz a jövő héten

Az MVM tájékoztatása szerint Kecskeméten is több tanyát, illetve forgalmasabb utcát érint majd az áramszünet október 28. és 30. között:

Október 28. 7:30–15:30:

  • Alsószéktó tanya, Hunyadi János tér, Kiskőrösi út, Talfája tanya

Október 29. 7:30–15:30:

  • Alsószéktó, Alsószéktó tanya, Kiskőrösi út

Október 30. 8:00–14:00:

  • Ballószög, Vörösmarty utca

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

